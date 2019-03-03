Большунов заменит Червоткина в масс-старте на ЧМ по лыжным видам спорта
Российский лыжник Алексей Червоткин не выйдет на старт марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
Российский лыжник Алексей Червоткин не выйдет на старт марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
Его заменит Александр Большунов, информирует официальный сайт Международной лыжной федерации (FIS).
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На чемпионате мира в Зеефельде российская сборная завоевала семь медалей (четыре серебряные, три бронзовые).