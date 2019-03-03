Большунов заменит Червоткина в масс-старте на ЧМ по лыжным видам спорта

Большунов заменит Червоткина в масс-старте на ЧМ по лыжным видам спорта

Российский лыжник Алексей Червоткин не выйдет на старт марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).