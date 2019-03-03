Русские лыжники забрали шесть медалей из шести в первый день Универсиады. Причем здесь Путин?
Все идет по плану.
Все идет по плану.
Вчера в Красноярске стартовала первая в истории России зимняя Универсиада. Сегодня на студенческих Играх разыгрывают первые комплекты медалей. Мы уже уверенно лидируем в медальном зачете и никуда с первого места не денемся до церемонии закрытия. Спорить с этим не станет никто.
В воскресенье на красноярской трассе прошли две гонки с раздельным стартом — на 5 км у женщин и 10 км у мужчин.
У девушек всех грохнула 24-летняя Алиса Жамбалова. Еще во вторник она стала только 21-й в этой же дисциплине на чемпионате мира, только дистанция была 10 км. Теперь в разделке она лучшая.
Жамбалова пролетела пятикилометровку за 14.48,6 минуты. Второй стала Екатерина Смирнова (+3,7), Яна Кирпиченко третья (+3,8).
Лучшая из остального мира — итальянка Франческа Франчи, которая не добивалась серьезных успехов на международных соревнованиях. Обычный ноунейм.
Универсиада-2019, Красноярск. Лыжные гонки. 5 км. Женщины. Классический стиль
1. Алиса Жамбалова (Россия) — 14.48,6.
2. Екатерина Смирнова (Россия) — +3,7.
3. Яна Кирпиченко (Россия) — +3,8.
4. Франческа Франчи (Италия) — +13,2…
«Сначала показалось, что ничего не получится — после первой отсечки я была только шестой и подумала, что так и буду последней из всей нашей шестерки. Но тренеры быстро скорректировали ход, и дальше я шла
Больше всего боялась, что не хватит дистанции, не успею разогнаться — есть у меня такая проблема. Но
«Выступление прошло на “отлично” — золотая медаль это подтверждает. Работа над результатом идет постоянно, сегодняшняя медаль вполне заслуженная. Нескончаемая череда тренировок, мы только прилетели с чемпионата мира в Австрии, сейчас у нее еще акклиматизация, в дальнейшем ее состояние будет улучшаться, а результаты расти», — заявил ТАСС тренер и отец Алисы Саян Жамбалов.
Другие россиянки тоже были в топ-10. Полина Некрасова заняла шестое место, Татьяна Алешина — седьмое, Кристина Кускова — десятое. Разве может
Может! Соревнования мужчин. В гонке на десять километров все наши шесть участников заняли места с первого по шестое.
Победил 22-летний Иван Якимушкин. На этапах Кубка мира он еще ни разу не был в десятке сильнейших. Зато теперь у него есть золото Универсиады. Второе и третье место заняли Антон Тимашов и Иван Кириллов.
Мужчины. 10 км. Классический стиль
1. Иван Якимушкин — 26.00,6
2. Антон Тимашов — +15,7
3. Иван Кириллов — +18,2
4. Илья Порошкин — +29,3
5. Андрей Собакарев — +51,8
6. Кирилл Киливнюк (все — Россия) — +56,2.
«Навсегда запомню эти соревнования и эту гонку. Трудно себе представить, будет ли в моей жизни еще один такой момент, когда медаль вручит президент страны. В очередной раз чувствуешь статус Универсиады. Понимаешь, что медаль обретает дополнительную ценность», — сказал Якимушкин журналистам.
Президент России Владимир Путин решил лично приехать на соревнования и наградить спортсменов. «Это был очень приятный сюрприз. Мы даже и не догадывались об этом», — признался после гонки Якимушкин.
Выигравший бронзу Кириллов вообще сравнил визит главы государства с экстремальным поступком.
«Конечно, когда сам президент вручает медали, это непередаваемые впечатления, это очень приятно, я хотел бы еще раз это прочувствовать. Это нельзя описать словами, каждый должен это прочувствовать на себе. Это как прыжок с парашютом», — добавил он.
Отец и тренер Жамбаловой добавил, что у лыжников запланирована встреча с Путиным.
«Сейчас они собирались ехать отдыхать и поесть, но спортсменов попросили задержаться — сейчас будут с президентом России Владимиром Путиным встречаться», — рассказал специалист.
Кстати, к этой минуте у России уже три победы на Универсиаде. Свеженькое золото нашей команде принесла сноубордистка Кристина Пауль.