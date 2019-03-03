Никитина стала второй в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске
Российская фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром XXIX зимней Универсиады в Красноярске в лыжной акробатике.
Российская фристайлистка Любовь Никитина стала серебряным призёром XXIX зимней Универсиады в Красноярске в лыжной акробатике.
Белорусская фристайлистка Александра Романовская. Действующая чемпионка мира в этом виде программы за свой прыжок набрала 100,29 балла. Серебряная медалистка чемпионата мира-2019 заработала 91,29 очка. Третье место с результатом 79,38 балла заняла представительниц Казахстана Жанбота Алдабергенова.
Ещё одна россиянка Кристина Спиридонова стала шестой (59,22).
Фристайл. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск, Россия
Женщины, лыжная акробатика
1. Александр Романовская (Беларусь) — 100,29 балла.
2. Любовь Никитина (Россия) — 91,29.
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) — 79,38…
6. Кристина Спиридонова (Россия) — 59,22.
Ранее сборная России выиграла три золотое, четыре серебряные и две бронзовые медали.