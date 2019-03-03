Максим Буров победил в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 3 мар — РИА Новости. Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.
В финале Буров получил 119,91 балла. Серебро досталось китайцу Ли Чжунлиню (87,77). Бронза у россиянина Руслана Катманова (87,77).
Для сборной России это золото стало четвертым на Универсиаде в Красноярске.