Большунов выиграл серебро в гонке на 50 км на чемпионате мира
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 3 мар — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в
ЗЕЕФЕЛЬД (Австрия), 3 мар — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в
Большунов уступил 27,8 секунды победителю гонки норвежцу Хансу Кристеру Холунну, который преодолел дистанцию за 1 час 49 минут 59,3 секунды. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Шур Рёте, отставший на 57,8 секунды.