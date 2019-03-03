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17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвегия выиграла медальный зачет по лыжным гонкам на ЧМ, Россия — третья

Сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла медальный зачет на чемпионате мира, который проходил в австрийском Зефельде.

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Источник: Reuters

В активе норвежской команды десять золотых медалей, три серебра и пять бронзовых наград.

Второй стала сборная Швеции: два золота, два серебра и одна бронза. Россия заняла третье место: в активе национальной команды пять серебряных наград и три бронзы.

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