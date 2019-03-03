Феноменальный русский лыжник устроил самую крутую погоню сезона, но взял седьмое серебро подряд

Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:15
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Тулуза0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак0
Краснодар0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис0
Хетафе2
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт4
Ганновер-961
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо2
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс2
Авангард3
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:05
Фулхэм1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика2
Авангард К1
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам0
Нант0
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Сампдория2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-22
Луч1
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино3
Кьево0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевОТ1
Металлург Мг2
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Сочи0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Сельта0
Хоккей. НХЛ
4.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор0
Спартак-20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Динамо2
Хоккей. НХЛ
4.03
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Чертаново3
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз2
Миннесота Уайлд4
Все события
Фоторепортажи
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
144 гола, 2 удаления — «Локо» и «Крылья» зажгли весеннюю премьер-лигу
17:49 (мск), источник: Sport24

Феноменальный русский лыжник устроил самую крутую погоню сезона, но взял седьмое серебро подряд

Он вообще не должен был бежать эту гонку.

Наверх

Чемпионат мира по лыжам складывался для сборной России не так плохо, но и не так фантастически, как мы планировали. Семь медалей в 11 гонках? Хорошо. Наши мужчины вообще не проводили без наград ни одного старта. Отлично! Проблема одна — нет золота.

Почти все награды высшей пробы нагло сгребали норвежцы. Победу у этой сборной отнимали лишь дважды — женская команда Швеции победила в командном спринте и эстафете. Все. Остальные девять золотых медалей уезжают в Норвегию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заранее тренерами сборной России было объявлено, что участники нашей серебряной эстафеты не побегут последнюю гонку чемпионата — 50-километровый марафон. В случае с Бессмертных и Ларьковым все было очевидно, они тяготеют к классическому стилю. Устюгов сейчас не готов. А вот решение по Большунову выглядело странным. Объяснить его можно было лишь тем, что вскоре состоится классический марафон на этапе Кубка мира в Осло.

Но за несколько часов до старта в нашей команде произошло одно изменение. Вместо Алексея Червоткина на дистанцию вышел Большунов, который выиграл на этом ЧМ уже три серебра. Столько же вторых мест у него было и год назад на Олимпиаде. Не пора ли наконец взять первое золото на крутом турнире?

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Вяльбе: ЧМ-2019 уже назвали «Открытым чемпионатом Норвегии»

Первые километры дистанции никого не удивили. Казалось, что можно на полтора часа уйти делать свои делать и вернуться ближе к концу гонки. Все шли ровной группой. Однако норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн сделал соревнование невероятно веселым! Примерно на половине дистанции бронзовый призер Пхенчхана в скиатлоне рванул, что есть силы.

«Ничего страшного, съедим», — подумали несколько десятков лыжников и продолжили свое путешествие в среднем темпе.

А Холунн улетал. За 14,5 км до финиша он вез всем почти полторы минуты — огроменная пропасть даже для такой большой дистанции.

Атаковать норвежца взялся Большунов. Он не стал менять лыжи, как и остальные россияне, и бросился догонять. Постепенно он остался в одиночестве. За шесть километров до финиша Саша уступал Холунну уже всего лишь 37 секунд, примерно столько же выигрывая у основной группы. За пять километров до конца стало ясно, что главный русский лыжник последних двух лет будет минимум вторым. Но вряд ли его интересовало седьмое серебро подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Погоня Большунова за Холлуном — один из самых крутых сценариев лыжных гонок последних лет. Посмотрите, сколько Саша проигрывал сопернику на разных отсечках.

35,5 км -1.20,2.

36,95 км — 1.13,8.

38,2 км — 1.06,9.

41,2 км — 55,6.

42,6 км — 46,1.

47,1 км — 23,1.

Героический подвиг или седьмое подряд серебро? К сожалению, норвежец устроил для Большунова второй вариант. У Холунна непонятно откуда взялись силы — на последнем серьезном подъеме он уперся и не отдал сопернику ни секунды. Саша, который до этого отыграл минуту, ответить лидеру не смог.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бронзу в финишном створе разыграли еще два норвежца. Шюр Рете скушал Мартина Йонсруда Сундбю. Кроме Большунова наших в топ-10 не оказалось.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Зеефельд. Мужчины. 50 км

1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1; 49.59,3.
2. Александр Большунов (Россия) — +27,8.
3. Шюр Рете (Норвегия) — +57,8.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +57,9.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1.01,1.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1.02,6.
7. Дарио Колонья (Швейцария) — +1.04,0.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.04,5.
9. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.06,4.
10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.07,8…
13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,8…
25. Евгений Белов (Россия) — +2.07,7…
28. Денис Спицов (Россия) — +2.18,8.

Чемпионат мира завершен. Медалей много, но золотых нет. Три бронзы и пять серебряных наград, четыре из которых мы добыли благодаря Большунову. Да, обидно. Но вспомните, что Саше всего 22 года. Даже некоторые топовые фигуристки старше. У него все еще будет. Нет никаких сомнений.

 Сексуальная гольфистка взрывает инстаграм необычными трюками
Русская девушка стала чемпионкой в танцах на шесте. Невероятно, но она мать 3 детей!
Сборная России завоевала половину наград первого дня Универсиады
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии
Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч
«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь