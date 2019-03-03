Феноменальный русский лыжник устроил самую крутую погоню сезона, но взял седьмое серебро подряд
Он вообще не должен был бежать эту гонку.
Он вообще не должен был бежать эту гонку.
Чемпионат мира по лыжам складывался для сборной России не так плохо, но и не так фантастически, как мы планировали. Семь медалей в 11 гонках? Хорошо. Наши мужчины вообще не проводили без наград ни одного старта. Отлично! Проблема одна — нет золота.
Почти все награды высшей пробы нагло сгребали норвежцы. Победу у этой сборной отнимали лишь дважды — женская команда Швеции победила в командном спринте и эстафете. Все. Остальные девять золотых медалей уезжают в Норвегию.
Заранее тренерами сборной России было объявлено, что участники нашей серебряной эстафеты не побегут последнюю гонку чемпионата — 50-километровый марафон. В случае с Бессмертных и Ларьковым все было очевидно, они тяготеют к классическому стилю. Устюгов сейчас не готов. А вот решение по Большунову выглядело странным. Объяснить его можно было лишь тем, что вскоре состоится классический марафон на этапе Кубка мира в Осло.
Но за несколько часов до старта в нашей команде произошло одно изменение. Вместо Алексея Червоткина на дистанцию вышел Большунов, который выиграл на этом ЧМ уже три серебра. Столько же вторых мест у него было и год назад на Олимпиаде. Не пора ли наконец взять первое золото на крутом турнире?
Первые километры дистанции никого не удивили. Казалось, что можно на полтора часа уйти делать свои делать и вернуться ближе к концу гонки. Все шли ровной группой. Однако норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн сделал соревнование невероятно веселым! Примерно на половине дистанции бронзовый призер Пхенчхана в скиатлоне рванул, что есть силы.
«Ничего страшного, съедим», — подумали несколько десятков лыжников и продолжили свое путешествие в среднем темпе.
А Холунн улетал. За 14,5 км до финиша он вез всем почти полторы минуты — огроменная пропасть даже для такой большой дистанции.
Атаковать норвежца взялся Большунов. Он не стал менять лыжи, как и остальные россияне, и бросился догонять. Постепенно он остался в одиночестве. За шесть километров до финиша Саша уступал Холунну уже всего лишь 37 секунд, примерно столько же выигрывая у основной группы. За пять километров до конца стало ясно, что главный русский лыжник последних двух лет будет минимум вторым. Но вряд ли его интересовало седьмое серебро подряд.
Погоня Большунова за Холлуном — один из самых крутых сценариев лыжных гонок последних лет. Посмотрите, сколько Саша проигрывал сопернику на разных отсечках.
35,5 км -1.20,2.
36,95 км — 1.13,8.
38,2 км — 1.06,9.
41,2 км — 55,6.
42,6 км — 46,1.
47,1 км — 23,1.
Героический подвиг или седьмое подряд серебро? К сожалению, норвежец устроил для Большунова второй вариант. У Холунна непонятно откуда взялись силы — на последнем серьезном подъеме он уперся и не отдал сопернику ни секунды. Саша, который до этого отыграл минуту, ответить лидеру не смог.
Бронзу в финишном створе разыграли еще два норвежца. Шюр Рете скушал Мартина Йонсруда Сундбю. Кроме Большунова наших в топ-10 не оказалось.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Зеефельд. Мужчины. 50 км
1. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 1; 49.59,3.
2. Александр Большунов (Россия) — +27,8.
3. Шюр Рете (Норвегия) — +57,8.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +57,9.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +1.01,1.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 1.02,6.
7. Дарио Колонья (Швейцария) — +1.04,0.
8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.04,5.
9. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.06,4.
10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.07,8…
13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.10,8…
25. Евгений Белов (Россия) — +2.07,7…
28. Денис Спицов (Россия) — +2.18,8.
Чемпионат мира завершен. Медалей много, но золотых нет. Три бронзы и пять серебряных наград, четыре из которых мы добыли благодаря Большунову. Да, обидно. Но вспомните, что Саше всего 22 года. Даже некоторые топовые фигуристки старше. У него все еще будет. Нет никаких сомнений.