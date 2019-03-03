«Нужно не креститься, а тактику продумывать»: Губерниев «уколол» Вяльбе

Победу в гонке одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, вторым стал Александр Большунов. Всего россияне в мужском зачете взяли пять серебряных медалей и одну бронзовую против шести золотых и двух бронзовых у норвежцев.

— Нашему тренерскому штабу нужно не креститься, а продумывать тактику, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — У нас такое не принято, а у норвежцев работает.

В эфире гонки показывали крестящуюся главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Ранее она позволила себе острые высказывания в адрес Губерниева.

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