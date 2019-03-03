Жанбота Алдабергенова принесла Казахстану первую медаль на Универсиаде-2019

Алдабергенова набрала во втором финале 79.38 балла и заняла третье место, пропустив вперед россиянок Александру Романовскую (100.29) и Любовь Никитину (91.29).

Напомним, на Универсиаде-2017 в Алматы Алдабергенова также завоевала «бронзу». Она участвовала в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, но осталась там без медали.