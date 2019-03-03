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9Главные звезды сборной России на Универсиаде
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20:12 (мск), источник: Vesti.kz

Жанбота Алдабергенова принесла Казахстану первую медаль на Универсиаде-2019

Жанбота Алдабергенова, выступающая в лыжной акробатике, принесла Казахстану первую медаль на стартовавшей в Краснярске Универсиаде-2019, сообщают Vesti.kz.

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Источник: zimbio.com

Алдабергенова набрала во втором финале 79.38 балла и заняла третье место, пропустив вперед россиянок Александру Романовскую (100.29) и Любовь Никитину (91.29).

Еще одна казахстанская спортсменка Аяна Жолдас стала четвертой.

Напомним, на Универсиаде-2017 в Алматы Алдабергенова также завоевала «бронзу». Она участвовала в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, но осталась там без медали.

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