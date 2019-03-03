Серебряный чемпионат мира — успех или провал?

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Нашим лыжникам не удалось одержать ни одной победы на чемпионатах мира впервые за восемь лет. При этом по общему количеству наград россияне выдали лучший турнир с 2005 года. Мужская сборная России в Зефельде была на подиуме абсолютно во всех гонках, а Александр Большунов завоевал столько же наград, что и безупречная Тереза Йохауг (правда у норвежки — три золота и серебро, а у Большунова — четыре серебра). Должны ли мы радоваться поводу медального изобилия, или огорчаться из-за одолевшего нас «синдрома вторых-третьих мест».

Не великие, а просто хорошие

В первую очередь надо признать, что, анонсируя битву между Россией и Норвегией на этом чемпионате мира, мы явно переоценили свои нынешние силы. Да, у России отличная команда — возможно, сильнейшая в XXI веке. Но уровень норвежцев таков, что все остальные лыжные державы и рядом не стоят. В Зефельде главная лыжная страна выиграла абсолютно все личные гонки и только шведки в командном спринте и эстафете сумели подвинуть своих соседок с верхней ступеньки пьедестала. По большому счету никто, кроме сборных Норвегии и Швеции не может быть до конца удовлетворен итогами ЧМ-2019 в лыжных гонках.

При этом глубина состава у норвежцев выглядит просто фантастически, и именно она предопределили успех. У мужчин личные дистанционные гонки выиграли три разных спортсмена. При том, что лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо смог позволить себе сосредоточиться на спринте и эстафете. А вот проблемы с формой, здоровьем и настроем всего одного нашего лыжника — Сергея Устюгова — больно ударили по конкурентоспособности всей сборной России. Бороться за победы, помимо Большунова, у нас оказалось просто некому.

Если бы у Александра не было злополучных двух десятых секунд отставания от Рете в финишном створе скиатлона и если бы погода в день классической разделки была бы чуть холоднее, возможно, сейчас у нас было бы совсем другое настроение. Но по факту россияне с полным основанием рассчитывали минимум на два золота чемпионата мира, но потерпели в своем стремлении досадное поражение. Досадное — потому, что не хватило совсем чуть-чуть. Но именно эта малость отличает действительно великую сборную Норвегии от просто хорошей российской.

Был ли у россиян шанс дать бой скандинавам, если не вдаваться в тонкости набора формы и выбора лыжников на конкретные гонки? В женском турнире вариантов практически не существовало, слишком уж непобедимой выглядела Тереза Йохауг, которую страховала Ингвильд Остберг. Возможно, Наталья Непряева и Юлия Белорукова при более удачной расстановке могли бы зацепиться за медаль в командном спринте, но навряд ли это сильно бы изменило впечатление от выступления наших девушек, которые пока уступают классом не только норвежкам, но и шведкам.

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У мужчин действительно многое могли решить нюансы. В некоторых гонках были вопросы к подготовке лыж наших спортсменов, не всегда безупречной казалась тактика — и не только командная, но и в исполнении отдельных лыжников. Силу этой самой тактики продемонстрировали в эстафете шведки, вырвав победу у звездных норвежек просто за счет более грамотного подхода. Возможно, вера наших тренеров в отдельных спортсменов тоже местами оказалось чрезмерной.

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Но все это мелочи, способные испортить одну или две гонки. Но когда россияне становятся вторыми в пяти мужских стартах из шести, это может свидетельствовать либо о фатальном невезении, либо о том, что таков наш сегодняшний уровень. Наверняка очень многие в лыжном мире сейчас хотели бы оказаться на месте россиян. Потому что семь медалей чемпионата мира, какого достоинства они бы не были — это очень круто. Но аппетит приходит во время еды — после героического Пхенчхана нам хотелось в Зефельде большего.