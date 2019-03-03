Серебряный чемпионат мира — успех или провал?

Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23:59
Анахайм Дакс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс0
Филадельфия Флайерз2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель2
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия0
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи0
Ювентус2
Хоккей. НХЛ
4.03
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк РейнджерсБ2
Вашингтон Кэпиталз3
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад0
Атлетико2
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург1
Вердер1
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
19:15
Эвертон0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион5
Тулуза1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак1
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис1
Хетафе2
Хоккей. КХЛ
18:00
Сочи3
Локомотив1
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт5
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
17:05
Фулхэм1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика2
Авангард К1
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам0
Нант0
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Сампдория2
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо3
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс2
Авангард3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-22
Луч1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино3
Кьево0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевОТ1
Металлург Мг2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Сочи0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Сельта0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор0
Спартак-20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Динамо2
Все события
Фоторепортажи
16Мартовское безумие. Антураж первых весенних туров
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
22:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серебряный чемпионат мира — успех или провал?

Сборная России покидает Зефельд без золота, но с большой коллекцией серебряных и бронзовых наград.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Нашим лыжникам не удалось одержать ни одной победы на чемпионатах мира впервые за восемь лет. При этом по общему количеству наград россияне выдали лучший турнир с 2005 года. Мужская сборная России в Зефельде была на подиуме абсолютно во всех гонках, а Александр Большунов завоевал столько же наград, что и безупречная Тереза Йохауг (правда у норвежки — три золота и серебро, а у Большунова — четыре серебра). Должны ли мы радоваться поводу медального изобилия, или огорчаться из-за одолевшего нас «синдрома вторых-третьих мест».

Во время загрузки произошла ошибка.

Не великие, а просто хорошие

В первую очередь надо признать, что, анонсируя битву между Россией и Норвегией на этом чемпионате мира, мы явно переоценили свои нынешние силы. Да, у России отличная команда — возможно, сильнейшая в XXI веке. Но уровень норвежцев таков, что все остальные лыжные державы и рядом не стоят. В Зефельде главная лыжная страна выиграла абсолютно все личные гонки и только шведки в командном спринте и эстафете сумели подвинуть своих соседок с верхней ступеньки пьедестала. По большому счету никто, кроме сборных Норвегии и Швеции не может быть до конца удовлетворен итогами ЧМ-2019 в лыжных гонках.

Читайте также
«Нужно не креститься, а тактику продумывать»: Губерниев «уколол» Вяльбе

При этом глубина состава у норвежцев выглядит просто фантастически, и именно она предопределили успех. У мужчин личные дистанционные гонки выиграли три разных спортсмена. При том, что лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо смог позволить себе сосредоточиться на спринте и эстафете. А вот проблемы с формой, здоровьем и настроем всего одного нашего лыжника — Сергея Устюгова — больно ударили по конкурентоспособности всей сборной России. Бороться за победы, помимо Большунова, у нас оказалось просто некому.

Если бы у Александра не было злополучных двух десятых секунд отставания от Рете в финишном створе скиатлона и если бы погода в день классической разделки была бы чуть холоднее, возможно, сейчас у нас было бы совсем другое настроение. Но по факту россияне с полным основанием рассчитывали минимум на два золота чемпионата мира, но потерпели в своем стремлении досадное поражение. Досадное — потому, что не хватило совсем чуть-чуть. Но именно эта малость отличает действительно великую сборную Норвегии от просто хорошей российской.

Был ли у россиян шанс дать бой скандинавам, если не вдаваться в тонкости набора формы и выбора лыжников на конкретные гонки? В женском турнире вариантов практически не существовало, слишком уж непобедимой выглядела Тереза Йохауг, которую страховала Ингвильд Остберг. Возможно, Наталья Непряева и Юлия Белорукова при более удачной расстановке могли бы зацепиться за медаль в командном спринте, но навряд ли это сильно бы изменило впечатление от выступления наших девушек, которые пока уступают классом не только норвежкам, но и шведкам.

Смотрите также: Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

У мужчин действительно многое могли решить нюансы. В некоторых гонках были вопросы к подготовке лыж наших спортсменов, не всегда безупречной казалась тактика — и не только командная, но и в исполнении отдельных лыжников. Силу этой самой тактики продемонстрировали в эстафете шведки, вырвав победу у звездных норвежек просто за счет более грамотного подхода. Возможно, вера наших тренеров в отдельных спортсменов тоже местами оказалось чрезмерной.

Читайте также
Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит последний этап Кубка мира

Но все это мелочи, способные испортить одну или две гонки. Но когда россияне становятся вторыми в пяти мужских стартах из шести, это может свидетельствовать либо о фатальном невезении, либо о том, что таков наш сегодняшний уровень. Наверняка очень многие в лыжном мире сейчас хотели бы оказаться на месте россиян. Потому что семь медалей чемпионата мира, какого достоинства они бы не были — это очень круто. Но аппетит приходит во время еды — после героического Пхенчхана нам хотелось в Зефельде большего.

А большего мы не получили — в Пхенчхане были три серебряные и пять бронзовых наград, сейчас — четыре серебряных и три бронзовые. Год назад было ощущение прорыва и почти подвига, а сейчас кажется, что мы немного пробуксовали на месте, и не взяли того, на что рассчитывали. Повод ли это к расстройству? Наверное — да, особенно для максималистов. Повод ли это для того, чтобы рисовать завершившийся чемпионат мира черными красками — однозначно нет. Мы не были чужими на этом празднике лыж, и в ближайшие годы точно не будем.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Каким должен быть зимний футбол в РПЛ
Русские лыжники взяли шесть медалей в первый день Универсиады
Макеев остановил «Спартак-2»: главные события 25-го тура ФНЛ
«Ливерпуль» сыграл вничью и не смог обойти «Манчестер Сити»
«Все находилось на волоске»: Кононов — о матче с «Краснодаром»
Мартен Фуркад: Я не единственный, кто не доверяет Логинову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь