Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

22-летний Якимушкин является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2015 год — в эстафете, 2016 год — в масс-старте на 15 км), также в его активе две серебряные (2015 год — скиатлон, 2016 год — эстафета) и бронзовая (2018 год — индивидуальная гонка на 15 км) награды юниорских мировых первенств. В 2018 году стал чемпионом России по лыжным гонкам в эстафете.