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08:21 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.

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Россиянин преодолел дистанцию за 23 минуты 3,5 секунды. Второе место занял россиянин Антон Тимашов (отставание — 11,8 секунды), третье его соотечественник Иван Кириллов (+12,0). Россиянин Илья Порошкин занял четвертое место (+49,6), Кирилл Киливнюк — пятое (+1.01,0), Андрей Собакарев — шестое (+1.02,4).

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В воскресенье Якимушкин завоевал золото в индивидуальной гонке, Тимашов и Кириллов — серебро и бронзу соответственно.

22-летний Якимушкин является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2015 год — в эстафете, 2016 год — в масс-старте на 15 км), также в его активе две серебряные (2015 год — скиатлон, 2016 год — эстафета) и бронзовая (2018 год — индивидуальная гонка на 15 км) награды юниорских мировых первенств. В 2018 году стал чемпионом России по лыжным гонкам в эстафете.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. На втором месте идет команда Швейцарии (1−1−1), на третьем — сборная Канады (1−0−1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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