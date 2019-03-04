Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.
Россиянин преодолел дистанцию за 23 минуты 3,5 секунды. Второе место занял россиянин Антон Тимашов (отставание — 11,8 секунды), третье его соотечественник Иван Кириллов (+12,0). Россиянин Илья Порошкин занял четвертое место (+49,6), Кирилл Киливнюк — пятое (+1.01,0), Андрей Собакарев — шестое (+1.02,4).
В воскресенье Якимушкин завоевал золото в индивидуальной гонке, Тимашов и Кириллов — серебро и бронзу соответственно.
22-летний Якимушкин является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2015 год — в эстафете, 2016 год — в
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. На втором месте идет команда Швейцарии (1−1−1), на третьем — сборная Канады (1−0−1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.