Полторанин не выходит на связь с федерацией Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Следственные органы Германии и Австрии 27 февраля провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять спортсменов: австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

По данным австрийских СМИ, задержанные лыжники признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции и были отпущены на свободу. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила данных атлетов.

«Никаких изменений нет, на связь он пока не выходил, от интервью он воздерживается, на месте в Австрии его нет», — сказала она в понедельник, предположив, что спортсмен мог вернуться в Москву, где он проживает.

Наурызова подтвердила получение уведомления от FIS, в котором говорится, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации.

«Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии», — отмечается в сообщении федерации, опубликованном на странице в Instagram.

В нем подчеркивается, что «Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми». «То, что он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем ФЛГК и консулом Республики Казахстан после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности. Мы со своей стороны уже обозначали позицию федерации — нулевая терпимость к применению запрещённых методов и субстанций», — отмечается в сообщении.