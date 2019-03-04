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08:51 (мск), источник: Р-Спорт

Полторанин не выходит на связь с федерацией Казахстана

АЛМА-АТА, 4 мар — РИА Новости. Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который на минувшей неделе вместе с несколькими другими спортсменами из Эстонии и Австрии оказался в эпицентре допингового скандала, до сих пор не выходит на связь с национальной федерацией лыжных гонок республики (ФЛГК), сообщила РИА Новости пресс-секретарь федерации Самал Наурызова.

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Источник: РИА "Новости"

Следственные органы Германии и Австрии 27 февраля провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде. Федеральное управление уголовной полиции Австрии сообщило, что задержаны пять спортсменов: австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф, Алексей Полторанин из Казахстана и эстонские лыжники Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу.

По данным австрийских СМИ, задержанные лыжники признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции и были отпущены на свободу. Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила данных атлетов.

«Никаких изменений нет, на связь он пока не выходил, от интервью он воздерживается, на месте в Австрии его нет», — сказала она в понедельник, предположив, что спортсмен мог вернуться в Москву, где он проживает.

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Наурызова подтвердила получение уведомления от FIS, в котором говорится, что с 1 марта Полторанин не имеет права участвовать в каких-либо соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной федерации.

«Причиной отстранения являются весомые доказательства, представленные австрийской стороной, о том, что Алексей Полторанин нарушил антидопинговые правила, используя запрещённые методы манипуляций с кровью под наблюдением врача из Германии», — отмечается в сообщении федерации, опубликованном на странице в Instagram.

В нем подчеркивается, что «Алексей своим молчанием оставляет много вопросов открытыми». «То, что он не посчитал нужным встретиться с генеральным секретарем ФЛГК и консулом Республики Казахстан после освобождения, не выходит на связь и никаким образом не комментирует происходящее, лишь подтверждает все предположения о его причастности. Мы со своей стороны уже обозначали позицию федерации — нулевая терпимость к применению запрещённых методов и субстанций», — отмечается в сообщении.

Согласно регламенту, Полторанину предоставляется 10 дней для обжалования отстранения и предоставления документов, опровергающих его причастность к нарушениям правил.

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