Романовская: Прыгать тройное сальто решила в последний момент

«Тренер предлагал сделать двойное сальто, но решила рискнуть и выступать с тройным. Не в моих правилах идти по пути наименьшего сопротивления, часто рискую на склоне. В командных соревнованиях сегодня постараюсь исполнить чисто все элементы», — сказала она.
Чемпионка Универсиады в лыжной акробатике также отметила большую поддержку зрителей в Красноярске и удачный сезон для себя. «В момент, когда стою на склоне, стараюсь не замечать трибуны, это отвлекает, но после можно насладиться овациями. Приятно, что в Красноярске тепло встречают и поддерживают белорусов. В этом сезоне у меня многое получилось, победила и в чемпионате мира, и на этапе Кубка мира в Москве, и на Универсиаде», — отметила она.
На Всемирных студенческих состязаниях, которые завершатся 12 марта, будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Участие в состязаниях принимают около 3 тыс. атлетов более чем из 50 стран.