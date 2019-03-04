Романовская: Прыгать тройное сальто решила в последний момент

«Тренер предлагал сделать двойное сальто, но решила рискнуть и выступать с тройным. Не в моих правилах идти по пути наименьшего сопротивления, часто рискую на склоне. В командных соревнованиях сегодня постараюсь исполнить чисто все элементы», — сказала она.

Чемпионка Универсиады в лыжной акробатике также отметила большую поддержку зрителей в Красноярске и удачный сезон для себя. «В момент, когда стою на склоне, стараюсь не замечать трибуны, это отвлекает, но после можно насладиться овациями. Приятно, что в Красноярске тепло встречают и поддерживают белорусов. В этом сезоне у меня многое получилось, победила и в чемпионате мира, и на этапе Кубка мира в Москве, и на Универсиаде», — отметила она.