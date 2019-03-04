Австрийская горнолыжница Гфререр завоевала золото в комбинации на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр заняла первое место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр заняла первое место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.
По сумме двух заездов спортсменка показала время 1 минута 31,38 секунды.
Второй стала представительница Швейцарии Амели Дюпаскье (отставание — 0,55 секунды), третье место заняла француженка Кармен Аро (+0,74). Россиянка Елизавета Ткаченко заняла пятое место (+0,95), Елизавета Тимченко — 16-е (+2,77), Милена Фокина — 18-е (+2,93).
В воскресенье Гфререр завоевала золото в супергигантском слаломе.
В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия с семью золотыми, восьмью серебряными и шестью бронзовыми медалями, второе место у команды Австрии (2−0−0), на третьей строчке располагается сборная Швейцарии (1−2−1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.