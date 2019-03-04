Австрийская горнолыжница Гфререр завоевала золото в комбинации на Универсиаде

По сумме двух заездов спортсменка показала время 1 минута 31,38 секунды.

«Универсиада осталась навсегда». Илья Авербух и другие звезды о Студенческих играх

В воскресенье Гфререр завоевала золото в супергигантском слаломе.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия с семью золотыми, восьмью серебряными и шестью бронзовыми медалями, второе место у команды Австрии (2−0−0), на третьей строчке располагается сборная Швейцарии (1−2−1).