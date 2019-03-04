У лыжника Полторанина есть 10 дней на обжалование отстранения от соревнований

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«Мы с ним (Полтораниным — прим. ТАСС) не связывались, — рассказала Наурызова. — Пришло официальное уведомление об отстранении Полторанина от участия во всех международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. У Алексея есть 10 дней на обжалование данного документа либо предоставление доказательств своей невиновности».

Она отметила, что федерация в настоящее время ожидает комментариев от Полторанина, чтобы определиться с дальнейшими действиями. «Пока Алексей не выйдет на связь, не даст нам какие-то свои комментарии, объяснения, мы ничего сделать не можем. У нас есть официальный документ Международной федерации лыжного спорта — он отстранен от соревнований», — уточнила пресс-секретарь.

27 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.