Наши лыжники не помогают друг другу. За это их даже называли тупыми

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ЧМ по лыжным видам финишировал звонко: Большунов взял серебро в марафоне (50 км), но после финиша в команде обсуждали наш тактический крах.

Пожалуй, первый раз в лыжах публично признали: мы вчистую проигрываем главным соперникам в плане на гонку. Все потому, что у нас не принято помогать партнеру.

Что случилось в марафоне?

Еще до экватора Ханс Кристер Холлунн, бронзовый призер Олимпиады-2018 в скиатлоне, резко ускорился. Лидеры пелотона не отреагировали: то ли не поверили в опасность норвежца, то ли не почувствовали запас сил.

Вообще, это довольно распространенный прием: на длинных дистанциях кто-то становится зайцем. Чаще всего группа достает таких ближе к финишу, но с Холунном — опытным бойцом, подводившимся к одному старту на ЧМ — не получилось.

Его отрыв увеличивался с каждой минутой — вялое преследование возглавляли то норвежцы (Крюгер, Сундбю, Рете), то наши (Большунов, Спицов, Мельниченко). За 15 км до финиша просвет между Холунном и пелотоном вырос до чудовищного — 1 минута 20 секунд. Только потом Большунов по-настоящему встрепенулся: легко убежал от остальных, отыграл у норвежца почти минуту, но для борьбы за золото просто не хватило дистанции.

Отдышавшись на финише, Большунов в прямом эфире раскритиковал действия команды:

Можно было не отпускать Холлунна. Можно было и догнать, если бы ребята по команде чуть помогли, а не выходили бы вперед и не тормозили пелотон. Александр Большунов

«Приходилось опять же одному работать, впереди натягивать темп. Понятное дело, норвежцы выходили и специально держали пелотон, останавливались. Я и Дэну (Спицову — Sports.ru) кричал, что смысла нет выпускать их вперед. Они просто идут и тормозят пелотон, надо работать».

В чем провал России?

Два момента.

• Наши периодически пропускали в голову группы норвежцев, которые и задавали темп. Разумеется, Рете, Крюгер и Сундбю не давили на газ — группа послушно тормозила, Холунн убегал без сверхусилий. По крайней мере, в этом режиме его ресурсов хватило на всю дистанцию.

• Когда лидерство в пелотоне захватывали наши, то тоже не задавали серьезную скорость — возможно, опасались увезти за собой сильных конкурентов-финишеров. Большунов не докричался до партнеров и рванул в одиночку.

Босс команды Елена Вяльбе подтвердила: это тактическое поражение.

«Наверное, этим норвежцам мы проигрываем больше тактически, чем физически. Надо это признать и начать работать над тактическими уловками. Однозначно так далеко нельзя было отпускать Холунна: больше минуты — это всегда большая опасность. Это не просто заяц выскочил, который через 3−5 км мог остановиться.».

За отсутствие тактики норвежцы даже смеялись над нами — совсем недавно.

Большунова поддержал не участвовавший в марафоне Сергей Устюгов:

Мы проиграли марафон тактически. Если бы Большунов пошел раньше, то притащил бы всех остальных. Что делать с такой тактикой? Надо работать командой, учиться у норвежцев, что-то менять. Мы не первую гонку проигрываем тактически. Сергей Устюгов

«Стоит и нам пробовать так же убегать — вдруг получится, а никто не пойдет, не поверит в твои возможности. Сегодня норвежцы понимали, что у Холунна есть возможность убежать, если русские и все остальные не дернутся».

Пару месяцев назад Устюгов тоже пострадал от отсутствия тактики в сборной России.

«Тур де Ски», классический масс-старт на 15 км. К последнему кругу Сергей, претендовавший на победу в общем зачете, чуть сдал. Ровно в этот момент Большунов, Ларьков, Вылегжанин и Собакарев взвинтили темп — с ними уехал и лучший норвежский гонщик Клэбо.

Ханс Кристер Холунн | Источник: AP

На финише у наших не было ни шанса против главного спринтера современности; Устюгов проиграл победителю больше 40 секунд. Ярче всех ситуацию резюмировал… как раз Холунн:

Русские — тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед и «бум»! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Все же слышат: «Устюгов отстает!». И внезапно эта четверка впереди. Забавно. Ханс Кристер Холунн

Холлун, кстати, быстро извинился за резкость.

День спустя «Тур» финишировал на горе: Устюгов был гораздо лучше Клэбо, но, как и вчера Большунову, для победы просто не хватило дистанции. Итоговый разрыв в «Туре» между Устюговым и Клэбо — 16−17 секунд.

Помните, как в Ванкувере плакал Легков? Тогда его тоже обыграли тактикой.

Один из самых памятных случаев тактической победы над Россией — отличились шведы.

Олимпиада-2010, скиатлон (15 км классикой, 15 км коньком). Сразу после переобувания Юхан Олссон ушел в отрыв, который быстро вырос до 30 секунд. Группу долго тащил Александр Легков, за пару км до финиша его терпение лопнуло.

Александр ускорился, но за ним уцепились другие. Ближе к финишу была разборка на четверых (Олссон и лучшие из преследования) — Легков, не обладавший тогда сильным финишем, остался без медали. А вот шведы забрали золото и бронзу. Легков сквозь слезы объяснялся в эфире.

«Постарался убежать, потому что я не понимал: все шли, просто гуляли. Мне тренеры говорили: держаться, идти, не дергаться. Потом я понимаю, что нет смысла этого делать.

Я предлагал Бауэру: давай вместе работать — он как будто не слышал меня. И я решил: будь что будет, вышел вперед и стал работать. На финише я не такой сильный и резкий. Если бы начал работать чуть раньше, точно бы догнали этого и убежали от него. Все-таки он уже был никакой".

Александр Легков после финиша скиатлона на Играх в Ванкувере | Источник: РИА "Новости"

Три года спустя та же самая задумка сделала Олссона чемпионом мира в марафоне.

Самые рабочие тактические приемы в лыжах:

1. Создать отрыв — часто встречается и в Кубке мира (и порой работает не по национальному признаку, а по уровню готовности). Несколько лыжников взвинчивают темп, по очереди выходя вперед в максимальном режиме и убегают от пелотона.

На уровне сборных это выполняли только норвежцы и шведы во времена топ-состава.

2. Притормозить основную группу после отрыва партнера — схема, вариант которой норвежцы использовали во вчерашнем марафоне. После побега Холунна остальные норвежцы — Рете, Сундбю, Крюгер — постоянно маячили впереди группы преследования, но работали в среднем темпе без ускорений и явного желания достать лидера.

Итог — от группы оторвался Большунов, но в одиночку сократить минутный разрыв не сумел.

3. Подтянуть отставшего лидера к основной группе — удивительная ситуация отказа от личных амбиций в пользу главной звезды.

Самый яркий пример — скиатлон на ЧМ-2011, когда швед Даниэль Рикардсон в конце классической части спустился к Маркусу Хелльнеру и дотащил его до группы лидеров — к Сундбю, Ди Ченте и Вылегжанину.

4. Разогнать лидера — редкий, но рабочий план, при котором лучший финишер команды вообще не выходит вперед и не работает по максимуму, пока партнеры раскручивают темп. Схема возможна даже в разделках — когда два лыжника встречаются, находясь на разных кругах, или (еще реже) рядом в стартовом протоколе и разгоняющий «дожидается» партнера на трассе за счет медленного тема, экономя силы на совместную работу.