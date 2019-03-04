Наши лыжники не помогают друг другу. За это их даже называли тупыми
Нет тактики — нет золота.
Нет тактики — нет золота.
ЧМ по лыжным видам финишировал звонко: Большунов взял серебро в марафоне (50 км), но после финиша в команде обсуждали наш тактический крах.
Пожалуй, первый раз в лыжах публично признали: мы вчистую проигрываем главным соперникам в плане на гонку. Все потому, что у нас не принято помогать партнеру.
Еще до экватора Ханс Кристер Холлунн, бронзовый призер Олимпиады-2018 в скиатлоне, резко ускорился. Лидеры пелотона не отреагировали: то ли не поверили в опасность норвежца, то ли не почувствовали запас сил.
Вообще, это довольно распространенный прием: на длинных дистанциях
Его отрыв увеличивался с каждой минутой — вялое преследование возглавляли то норвежцы (Крюгер, Сундбю, Рете), то наши (Большунов, Спицов, Мельниченко). За 15 км до финиша просвет между Холунном и пелотоном вырос до чудовищного — 1 минута 20 секунд. Только потом Большунов
Отдышавшись на финише, Большунов в прямом эфире раскритиковал действия команды:
Можно было не отпускать Холлунна. Можно было и догнать, если бы ребята по команде чуть помогли, а не выходили бы вперед и не тормозили пелотон.
«Приходилось опять же одному работать, впереди натягивать темп. Понятное дело, норвежцы выходили и специально держали пелотон, останавливались. Я и Дэну (Спицову — Sports.ru) кричал, что смысла нет выпускать их вперед. Они просто идут и тормозят пелотон, надо работать».
Два момента.
• Наши периодически пропускали в голову группы норвежцев, которые и задавали темп. Разумеется, Рете, Крюгер и Сундбю не давили на газ — группа послушно тормозила, Холунн убегал без сверхусилий. По крайней мере, в этом режиме его ресурсов хватило на всю дистанцию.
• Когда лидерство в пелотоне захватывали наши, то тоже не задавали серьезную скорость — возможно, опасались увезти за собой сильных
Босс команды Елена Вяльбе подтвердила: это тактическое поражение.
«Наверное, этим норвежцам мы проигрываем больше тактически, чем физически. Надо это признать и начать работать над тактическими уловками. Однозначно так далеко нельзя было отпускать Холунна: больше минуты — это всегда большая опасность. Это не просто заяц выскочил, который через 3−5 км мог остановиться.».
За отсутствие тактики норвежцы даже смеялись над нами — совсем недавно.
Большунова поддержал не участвовавший в марафоне Сергей Устюгов:
Мы проиграли марафон тактически. Если бы Большунов пошел раньше, то притащил бы всех остальных. Что делать с такой тактикой? Надо работать командой, учиться у норвежцев,
что-томенять. Мы не первую гонку проигрываем тактически.
«Стоит и нам пробовать так же убегать — вдруг получится, а никто не пойдет, не поверит в твои возможности. Сегодня норвежцы понимали, что у Холунна есть возможность убежать, если русские и все остальные не дернутся».
Пару месяцев назад Устюгов тоже пострадал от отсутствия тактики в сборной России.
«Тур де Ски», классический
На финише у наших не было ни шанса против главного спринтера современности; Устюгов проиграл победителю больше 40 секунд. Ярче всех ситуацию резюмировал… как раз Холунн:
Русские — тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед и «бум»! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Все же слышат: «Устюгов отстает!». И внезапно эта четверка впереди. Забавно.
Холлун, кстати, быстро извинился за резкость.
День спустя «Тур» финишировал на горе: Устюгов был гораздо лучше Клэбо, но, как и вчера Большунову, для победы просто не хватило дистанции. Итоговый разрыв в «Туре» между Устюговым и Клэбо — 16−17 секунд.
Помните, как в Ванкувере плакал Легков? Тогда его тоже обыграли тактикой.
Один из самых памятных случаев тактической победы над Россией — отличились шведы.
Олимпиада-2010, скиатлон (15 км классикой, 15 км коньком). Сразу после переобувания Юхан Олссон ушел в отрыв, который быстро вырос до 30 секунд. Группу долго тащил Александр Легков, за пару км до финиша его терпение лопнуло.
Александр ускорился, но за ним уцепились другие. Ближе к финишу была разборка на четверых (Олссон и лучшие из преследования) — Легков, не обладавший тогда сильным финишем, остался без медали. А вот шведы забрали золото и бронзу. Легков сквозь слезы объяснялся в эфире.
«Постарался убежать, потому что я не понимал: все шли, просто гуляли. Мне тренеры говорили: держаться, идти, не дергаться. Потом я понимаю, что нет смысла этого делать.
Я предлагал Бауэру: давай вместе работать — он как будто не слышал меня. И я решил: будь что будет, вышел вперед и стал работать. На финише я не такой сильный и резкий. Если бы начал работать чуть раньше, точно бы догнали этого и убежали от него.
Три года спустя та же самая задумка сделала Олссона чемпионом мира в марафоне.
1. Создать отрыв — часто встречается и в Кубке мира (и порой работает не по национальному признаку, а по уровню готовности). Несколько лыжников взвинчивают темп, по очереди выходя вперед в максимальном режиме и убегают от пелотона.
На уровне сборных это выполняли только норвежцы и шведы во времена
2. Притормозить основную группу после отрыва партнера — схема, вариант которой норвежцы использовали во вчерашнем марафоне. После побега Холунна остальные норвежцы — Рете, Сундбю, Крюгер — постоянно маячили впереди группы преследования, но работали в среднем темпе без ускорений и явного желания достать лидера.
Итог — от группы оторвался Большунов, но в одиночку сократить минутный разрыв не сумел.
3. Подтянуть отставшего лидера к основной группе — удивительная ситуация отказа от личных амбиций в пользу главной звезды.
Самый яркий пример — скиатлон на ЧМ-2011, когда швед Даниэль Рикардсон в конце классической части спустился к Маркусу Хелльнеру и дотащил его до группы лидеров — к Сундбю, Ди Ченте и Вылегжанину.
4. Разогнать лидера — редкий, но рабочий план, при котором лучший финишер команды вообще не выходит вперед и не работает по максимуму, пока партнеры раскручивают темп. Схема возможна даже в разделках — когда два лыжника встречаются, находясь на разных кругах, или (еще реже) рядом в стартовом протоколе и разгоняющий «дожидается» партнера на трассе за счет медленного тема, экономя силы на совместную работу.
5. Запереть конкурента — работает в спринтах, когда у одной сборной есть 3+ участника в забеге. В тесноте и суете блокируют самого опасного конкурента, отпуская своего в отрыв. А на финише разбираются между собой.