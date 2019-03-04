Второй эстонский лыжник признался в приёме допинга и отказался от общения со СМИ

С электронного адреса своей матери Веерпалу прислал в дирекцию Эстонского национального телерадиовещания письмо с извинениями.

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«Желаю обратиться к народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я скрываюсь от общественности. Моя цель — не бежать, а как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.

Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину — я нарушил антидопинговые правила.