Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс5
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Леванте
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота УайлдБ2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
01:00
Флорида Пантерз2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
3.03
Вегас Голден Найтс3
Ванкувер Кэнакс0
Хоккей. НХЛ
3.03
Анахайм Дакс2
Колорадо Эвеланш1
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» — СКА: драки на льду, страшная травма Даугавиньша, сумасшедшие эмоции зрителей
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Второй эстонский лыжник признался в приёме допинга и отказался от общения со СМИ

Эстонский лыжник Андреас Веерпалу, который был задержан австрийской полицией в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира в Зеефельде, полностью признал свою вину, однако отказался общаться с прессой.

Наверх

С электронного адреса своей матери Веерпалу прислал в дирекцию Эстонского национального телерадиовещания письмо с извинениями.

Читайте также
Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

«Желаю обратиться к народу Эстонии, чтобы прояснить ситуацию с обвинениями в том, что я скрываюсь от общественности. Моя цель — не бежать, а как можно быстрее добраться до дома, до своих близких.

Я дал показания в полиции и честно рассказал о случившемся, признав свою вину — я нарушил антидопинговые правила.

Я не желаю общаться с прессой. Мне стыдно за случившееся, и я извиняюсь перед всеми, кому навредил своим поступком", — передаёт текст письма ERR.

 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная девушка помогает ставить рекорды футболисту "Милана"!
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов
Биатлонисты РФ рвут всех на Универсиаде. Но не нужно радоваться
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Последний биатлонист включен в состав сборной России на ЧМ
СМИ: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение
Лидер фанатов «Ювентуса» подозревается в работе на мафию
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков «Бенфики»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь