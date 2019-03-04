Вяткина взяла серебро в спринте в лыжном ориентировании на Универсиаде

Победительницей соревнований стала финка Лииса Майя Ненонен со временем 14 минут 4 секунды. Вяткина уступила ей 21 секунду, а третьей стала еще одна представительница Финляндии Мирка Маарит Суутари (+0.37).

Еще одна россиянка Александра Русакова заняла пятое место (+0.43), Мария Петрушко стала восьмой (+0.57), а Дарья Шупикова — девятой (+1.00). Еще одна представительница России Дарья Кузьминых показала 15-й результат (+1.22), а Вероника Калинина заняла 21-е место (+2.01).