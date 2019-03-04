Казахстанский лыжник Полторанин после освобождения из австрийской тюрьмы улетел в Россию

Источник: РИА "Новости"

27 февраля полиция во время чемпионата мира в Австрии арестовала пятерых лыжников — вместе с Полторанином за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.

По словам Смадиярова, Полторанин после освобождения вылетел в Германию, а оттуда отправился в Россию. Где сейчас находится спортсмен, неизвестно.

Читайте также Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

«Полторанин 28 февраля вечером через Мюнхен вылетел в направлении города Москва. От разговора с нашими дипломатами он отказался. Тем не менее наш консул, узнав об этом случае, сразу же выехал в город, где произошел его арест. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении. Наш консул проконтролировал, чтобы его права не нарушались. Он вылетел из Мюнхена в Москву. Дальше его направления не знаем.

Его, по моим данным, задержала полиция WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Именно в фойе отеля находился наш консул и ждал встречи с ним, однако он не захотел встречаться и выехал в Мюнхен. Наш консул в Мюнхена сопроводил его в аэропорт. В Москве его не встречали. Это уже не в компетенции МИД. После освобождения он может передвигаться куда угодно, — сказал Смадияров.

Ранее Таммъярв заявил, что допинг принимать ему предложил тренер Мати Алавер, с которым Полторанин работал последний олимпийский цикл. Из-за скандала Алавер уже понес финансовые потери, а все арестованные лыжники временно отстранены от участия в соревнованиях — их ожидает разбирательство.