Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Леванте
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс5
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
5.03
Баффало Сэйбрз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота УайлдБ2
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Виннипег Джетс5
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
9Главные звезды сборной России на Универсиаде
15:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский лыжник Полторанин после освобождения из австрийской тюрьмы улетел в Россию

Официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, как ведомство пыталось помочь казахстанскому лыжнику Алексею Полторанину, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

27 февраля полиция во время чемпионата мира в Австрии арестовала пятерых лыжников — вместе с Полторанином за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.

По словам Смадиярова, Полторанин после освобождения вылетел в Германию, а оттуда отправился в Россию. Где сейчас находится спортсмен, неизвестно.

Читайте также
Эстонский лыжник рассказал всю правду о применении кровяного допинга. Махинации длились почти 3 года

«Полторанин 28 февраля вечером через Мюнхен вылетел в направлении города Москва. От разговора с нашими дипломатами он отказался. Тем не менее наш консул, узнав об этом случае, сразу же выехал в город, где произошел его арест. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении. Наш консул проконтролировал, чтобы его права не нарушались. Он вылетел из Мюнхена в Москву. Дальше его направления не знаем.

Его, по моим данным, задержала полиция WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Именно в фойе отеля находился наш консул и ждал встречи с ним, однако он не захотел встречаться и выехал в Мюнхен. Наш консул в Мюнхена сопроводил его в аэропорт. В Москве его не встречали. Это уже не в компетенции МИД. После освобождения он может передвигаться куда угодно, — сказал Смадияров.

Ранее Таммъярв заявил, что допинг принимать ему предложил тренер Мати Алавер, с которым Полторанин работал последний олимпийский цикл. Из-за скандала Алавер уже понес финансовые потери, а все арестованные лыжники временно отстранены от участия в соревнованиях — их ожидает разбирательство.

Единственный в истории Казахстана олимпийский чемпион в зимних видах Владимир Смирнов заявил, что Полторанин опозорил страну, а чемпион мира-2017 из Канады Алекс Харв обвинил его в воровстве медали.

"Астана", "Кайрат" или кто-то другой. Кто станет чемпионом КПЛ-2019?
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов
Биатлонисты РФ рвут всех на Универсиаде. Но не нужно радоваться
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Последний биатлонист включен в состав сборной России на ЧМ
СМИ: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение
Егоров признал ошибочным удаление футболиста «Локомотива»
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков «Бенфики»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь