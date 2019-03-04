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17:07 (мск), источник: Р-Спорт

Никитин и Спиридонова взяли серебро в лыжной акробатике на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Российские фристайлисты Станислав Никитин и Кристина Спиридонова завоевали серебряные медали в соревнованиях микст-дуэтов в лыжной акробатике на зимней Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Победителями соревнований стали белорусы Артем Башлаков и Александра Романовская, набравшие в финальном старте 182,42 балла.

Никитин и Спиридонова получили 181,27 балла, а бронзовые медали взял еще один российский дуэт в составе Максима Бурова и Любови Никитиной (170,04).

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