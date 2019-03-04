Никитин и Спиридонова взяли серебро в лыжной акробатике на Универсиаде

Победителями соревнований стали белорусы Артем Башлаков и Александра Романовская, набравшие в финальном старте 182,42 балла.

Никитин и Спиридонова получили 181,27 балла, а бронзовые медали взял еще один российский дуэт в составе Максима Бурова и Любови Никитиной (170,04).