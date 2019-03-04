Чекалева и Доценко отказались заключить мировое соглашение с федерацией лыжного спорта

«Из FIS пришла бумага, которая нас на 100 процентов не устроила, мы под ней не подписались. FIS предложила нам пойти на мировую, но при условии, что мы соглашаемся с тем, что спортсменками были нарушены антидопинговые правила. Мы написали о готовности подписать документ, но без формулировки о нарушении антидопинговых правил», — сказала Вяльбе.