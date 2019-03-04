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17:41 (мск), источник: ТАСС

Чекалева и Доценко отказались заключить мировое соглашение с федерацией лыжного спорта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) предложила россиянкам Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко заключить мировое соглашение, однако лыжницы не готовы признавать себя виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Из FIS пришла бумага, которая нас на 100 процентов не устроила, мы под ней не подписались. FIS предложила нам пойти на мировую, но при условии, что мы соглашаемся с тем, что спортсменками были нарушены антидопинговые правила. Мы написали о готовности подписать документ, но без формулировки о нарушении антидопинговых правил», — сказала Вяльбе.

Чекалева сказала, что такое подписывать не будет, поскольку не считает себя виновной. Теперь они с адвокатами занимаются этим вопросом. Но мое глубокое убеждение, что FIS просто ждет, что пройдет двухгодичный срок, и на этом вся история закончится.

Чекалева, Доценко и Юлия Иванова оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале прошлого года удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.

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