Вяльбе призвала Губерниева прекратить переходить границу или идти в тренеры

«Опасения не были напрасными, потому что определённую агрессию со стороны Дмитрия Губерниева мы в свой адрес слышим. Сейчас всем рулит интернет, и мне после каждого эфира Губерниева народ пишет, какой он такой-сякой и пятое-десятое. Сейчас я просто уже перестала отвечать, поскольку считаю, что всего этого было достаточно.

Мы предотвратили излишние похождения к нам в отель. Хоть он и прикалывается над тем, что медали любят тишину, но это действительно так. Этот безумный пиар не нужен. Он пытается сделать то же самое, что он делал в биатлоне: начинает в эфире адресовать вопросы тренеру, хотя он даже не журналист, а комментатор.

Ты видишь, как бежит спортсмен, так рассказывай об этом. Именно это его прерогатива, а не выставление оценок. Если он хочет что-то оценить, пусть приходит в Министерство спорта, где у нас есть экспертный совет и где тренеры предоставляют свои отчёты о проделанной работе. Пусть там задаёт вопросы, и тренеры ему будут отвечать. Но не надо переходить границу и быть главным экспертом этого вида спорта. В противном случае — приходи на место тренеров.

Думаю, в биатлоне он совершил много таких ошибок. Он оскорблял Вольфганга Пихлера, который на самом деле великий тренер, что он и доказывает результатами в шведской команде. Так что такое поведение человека я считаю некорректным. Особенно когда в прямом эфире многократного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада называют свиньёй. Если бы я была руководителем Губерниева, то как минимум сделала бы ему замечание. Есть границы, которые переступать нельзя. Ведь этим он подставляет и всю нашу российскую команду, не себя. Я этого не хочу.



Я не запрещаю спортсменам общаться с журналистами и тем более не запрещаю ходить к Губерниеву. Такого я никогда говорить не буду, у каждого должна быть своя голова на плечах. Да, мы не такие распиаренные, как биатлон, но я не уверена, что нам это нужно. Я считаю, что мы достаточно распиарены своими результатами", — цитирует Вяльбе ТАСС.