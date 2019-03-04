В деле о пойманных за переливанием крови лыжниках появились новые детали

Пакеты находились в доме, арендованном немецким врачом Марком Шмидтом. По информации издания, он является главой международной допинговой сети. Шмидт заявил, что готов сотрудничать со следствием.

По словам главы прокуратуры Мюнхена Кая Гребера, в деле замешаны спортсмены, представляющие разные виды спорта, в том числе и завершившие карьеру в начале 2000-х. Гребер добавил, что за одно переливание крови атлет платил от 8 до 15 тысяч евро.