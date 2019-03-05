Норвежские лыжники ответили на обвинения России в «легализованном допинге»

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Его слова приводит VG.

«Она думает, что знает больше меня. Ее слова звучат странно. У нас есть лыжники с астмой, но лекарствами от нее пользуются спортсмены со всего мира, и это не повышает работоспособность», — заявил Лефсус.

После окончания чемпионата мира по лыжным гонкам Вяльбе негативно высказалась об использовании терапевтических исключений иностранными лыжниками. Она назвала их легализованным допингом и посчитала безобразием то, что практически у всех иностранцев есть терапевтические исключения на «очень серьезные препараты».