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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Участник Игр в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане признался в применении допинга

33-летний эстонский лыжник Алго Кярп признался в применении кровяного допинга.

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Ранее после рейда полиции на чемпионате мира в Зеефельде в приёме допинга признались его соотечественники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв.

«Этим признанием, я разрушу отношения со многими людьми, но должен сделать это. Я не могу жить с этой ложью. Я понимаю, что предал людей, которые верили в меня: семью, друзей, партнёров по команде и болельщиков», — приводит слова Кярпа Ohtuleht.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Кярп стартовал в двух гонках. В эстафете сборная Эстонии стала 14-й, а в масс-старте на 50 км Алго финишировал 41-м. В эстафете на Играх в Сочи он стал 10-м, в Пхёнчхане — 12-м.

За свою карьеру принимал Алго участие в пяти чемпионатах мира. Его лучший результат — 10-е место в эстафете на чемпионате мира 2011 года. В личных гонках он не поднимался выше 23-го места.

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