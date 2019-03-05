Почему плохо быть «лучшими среди здоровых». Права ли Вяльбе?
Надо ли презирать спортсменов, использующих терапевтические исключения. Мнение обозревателя «СЭ».
Надо ли презирать спортсменов, использующих терапевтические исключения. Мнение обозревателя «СЭ».
Наталья МАРЬЯНЧИК
Глава федерации лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе раскритиковала спортсменов, использующих терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов, и заявила, что это легализованный допинг.
— Мы лучшие среди здоровых, и это тоже приятно, — так подвела Вяльбе итоги чемпионата мира, где наши лыжники завоевали восемь медалей и уступили только норвежцам. — Считаю, что это уже на самом деле безобразие, практически у всех спортсменов есть терапевтические исключения на очень серьезные препараты. Не буду стесняться, уже это говорила: это легализованный допинг. В нашей команде ни у одного спортсмена нет терапевтических исключений, ни на какие препараты вообще! Здесь тоже
Спортивный директор сборной Норвегии Видар Лефшус уже ответил Вяльбе на страницах шведской газеты Expressen.
— Эти слова звучат странно, — сказал Лефшус. — У нас есть спортсмены, страдающие астмой. Но препаратами от астмы пользуются практически во всех странах, и они не повышают работоспособность.
Давайте честно: терапевтические исключения получают далеко не только норвежцы. В определенный период карьеры ТИ оформил себе даже будущий олимпийский чемпион Александр Легков. И это вовсе не значит, что он
Это примерно как с обезболивающим: если вы страдаете от неприятных ощущений, лекарство способно их убрать. Но оно не поможет вам быстрее бежать или лучше думать, чем в обычном состоянии. Не случайно в ТИ всегда очень тщательно прописано: название конкретного препарата, максимально допустимая дозировка, период приема.
Не надо далеко ходить за примером: норвежец Мартин Сундбю пару лет назад превысил максимальную дозу, и был дисквалифицирован. Да, не исключено, что превысил он ее не случайно, а с умыслом. Да, срок дисквалификации получился странным и Сундбю по факту почти не пострадал, пропустив два летних месяца. Но все это проблемы конкретного случая, в которых нужно разбираться. Это отнюдь не значит, что ТИ в целом нужно отменить.
Вот вам аналогия из обычной жизни: к сожалению, бывают приемные семьи, которые жестоко обращаются со взятыми под опеку детьми. Безусловно, процесс усыновления и опеки нужно отслеживать, контролировать и в самых жестких случаях применять наказание к родителям. Но это же не значит, что нужно запретить брать детей из детских домов в принципе. Такая мера исключила бы случаи насилия в приемных семьях, но стала бы катастрофой национального масштаба.
Так и с ТИ: конечно, случаются мошенники и нельзя отрицать, что это лишняя лазейка. Но отменять ее нельзя, иначе мы приравняем профессиональных спортсменов к бесправным заключенным. Логика сторонников Вяльбе такая: хотите выступать — не лечитесь, либо лечитесь — но тогда не выступайте, то есть оставайтесь на это время без работы. А если вы попали в больницу или увезла «скорая»? А если болезнь затяжная или обостряется непредсказуемо? Что тогда, задыхаться прямо на трассе или идти в паралимпийцы, хотя проблемы с дыханием
Тут уже, извините, взбунтуются и настоящие паралимпийцы.
Несколько раз уже сталкивалась со странной позицией наших спортсменов.
Успешно пройти этот путь и получить ТИ без помощи федерации или приглашенных консультантов не удавалось практически никому.
При этом
Вяльбе гордится, что в ее команде нет ни одного оформленного ТИ. Дай бог, если наши лыжники действительно здоровы и не нуждаются в исключениях. Но нужно понимать, что как правило, у наших спортсменов нет ТИ не потому, что им отказали. Не потому, что норвежцам ТИ оформляют массово, а нашим не дают. Нашим тоже готовы все оформить и предоставить — просто они за этим не обращаются. И как правило, не по идейным соображениям, а потому что не владеют информацией и не способны собрать пакет документов.
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус говорил, что в 2018 году его организация выдала всего 22 ТИ. Это смешная цифра, если учесть, что речь идет вообще обо всех российских спортсменах в олимпийских, паралимпийских и неолимпийских видах спорта. Елена Вяльбе права: в одной лыжной Норвегии оформленных ТИ больше.
Если звание «лучших среди здоровых» нас устраивает, можно продолжать в том же духе. Но важно понимать, что, если мы хотим играть по своим отдельным, нами самими придуманным правилам, никто входить в наше положение не обязан. А страдать, по факту, будут снова спортсмены, которые остаются даже без тех немногих прав, которые им дает Всемирный антидопинговый кодекс.