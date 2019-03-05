В МОК прокомментировали допинговый скандал на чемпионате мира в Зеефельде

«Мы особенно надеемся, что покровители этой схемы будут наказаны быстро и строго в соответствии с уголовным законодательством, а дело будет иметь сдерживающий эффект», — приводит слова представителя МОК немецкое информационное агентство DPA.



В результате антидопингового рейда, проведённого в Зеефельде правоохранительными органами Австрии и Германии, были задержаны пять лыжников — Доминик Бальдауф, Макс Хауке (оба — Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан). В ходе расследования выянилось, что спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом. Всего услугами последнего пользовались 50−60 спортсменов.