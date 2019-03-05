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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В МОК прокомментировали допинговый скандал на чемпионате мира в Зеефельде

Представитель Международного олимпийского комитета дал комментарий по допинговому скандалу, который случился во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

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«Мы особенно надеемся, что покровители этой схемы будут наказаны быстро и строго в соответствии с уголовным законодательством, а дело будет иметь сдерживающий эффект», — приводит слова представителя МОК немецкое информационное агентство DPA.

В результате антидопингового рейда, проведённого в Зеефельде правоохранительными органами Австрии и Германии, были задержаны пять лыжников — Доминик Бальдауф, Макс Хауке (оба — Австрия), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан). В ходе расследования выянилось, что спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом. Всего услугами последнего пользовались 50−60 спортсменов.

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