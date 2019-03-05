Тренер Алексея Полторанина обратился к казахстанцам после допингового скандала

Источник: altaynews.kz

С Полтораниным Наконечный начал работать, когда лыжнику было 11 лет. Они сотрудничают до сих пор.

Тренер извинился за случившееся с учеником, но уверен, что применить допинг тот не успел. По словам Наконечного, WADA (Международное антидопинговое агентство) должно учесть этот факт в ходе разбирательств.

«Уважаемые казахстанцы, приношу свои извинения за нарушения антидопинговых правил, которые допустил мой воспитанник. Прошу прощения и делаю низкий поклон перед всем народом нашей страны, родителями и руководством.

Считаю себя одним из виновников случившегося, так как с 11 лет ставил Алексею единственную цель — выиграть для страны только «золото» на самых крупных соревнованиях, к чему он и стремился все эти годы. Погоня за «золотом» и привела к недопустимому поступку.

Знаю Алексея только как честного и порядочного человека. Верю, что он в первый раз оступился, попытался применить запрещенный метод, но не применил. Надеюсь, что это обстоятельство повлияет при рассмотрении WADA вопроса о нарушении антидопинговых правил.

Умоляю всех поддержать Алексея, желаю ему вернуться в спорт, продолжить защищать честь нашей страны на самом высоком уровне, проповедовать только честный спорт и участвовать в борьбе с допингом, — сказал Наконечный.

Напомним, 27 февраля полиция во время чемпионата мира в Австрии арестовала пятерых лыжников — вместе с Полтораниным за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. По данным местных СМИ, все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу и временно отстранены от участия в соревнованиях.