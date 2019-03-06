«В сборной Норвегии нет лыжников с терапевтическими исключениями»
Норвежский журналист — о словах Вяльбе и чемпионате мира.
Норвежский журналист — о словах Вяльбе и чемпионате мира.
Норвежцы не видят поводов для дискуссии о «легальном допинге».
Слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о «легализованном допинге» норвежцев в виде терапевтических исключений быстро разнеслись по норвежским СМИ. Ей уже ответил менеджер сборной Норвегии Видар Лефшус, заявив, что используемые препараты не повышают работоспособность. «СЭ» поговорил с одним из самых известных лыжных журналистов Норвегии Лайфом Велхавеном. С начала 2000-х он работает в издании VG и для других ресурсов, комментирует гонки и сам занимается спортом и бизнесом. В последние годы он также стал победителем нескольких национальных марафонов. Словом, информации о спортивной жизни Норвегии в его голове за эти годы накопилось достаточно.
— Вы отработали весь чемпионат мира, как вам в целом атмосфера в Зефельде? И в смысле организации, и в смысле погоды?
— Это был крутой чемпионат. Много болельщиков, солнца, погода была
— Была еще
— Да. Это был кошмар. Рейды полиции и публикация доказательств, которые просто шокировали всех. Это происходило прямо на чемпионате, рядом. Причем надо отделять произошедшие события от других, схожих. В данном случае все было настолько кристально очевидно! Это просто неприемлемо.
— Перед поездкой на чемпионат вы предполагали, что мужская норвежская команда возьмет в лыжных гонках все золотые медали?
— Каждая страна любит выигрывать, но для спорта победы норвежцев — большая проблема. Очень важно поддерживать интерес во многих странах, а если одна страна выигрывает почти во всех гонках, конечно, это влияет на развитие лыж в других странах.
Особенно тяжелая ситуация сейчас в центральной Европе. Например, в Германии, у которой ранше было столько хороших лыжников. В похожей ситуации — Франция, Австрия, Италия. В долгосрочной перспективе очень опасно, если разыгрывать медали так и будут Норвегия, Швеция и Россия.
— Но вы ожидали
— Конечно, Россия стояла особняком, и предполагалось, что Россия будет ближе к нам в плане результатов. Например, в эстафете все вышло не так конкурентно, как думали в Норвегии. Конечно, я ожидал доминирования норвежцев, но думал, что русская угроза будет сильнее. Большунов провел хороший чемпионат, но он мог быть на ступень выше и реально бросить вызов норвежцам в борьбе за золото. Также ожидалось, что Устюгов будет сильнее. Я в некотором роде удивлен.
— Почему россияне не смогли победить хотя бы в одной гонке?
— Трудно сказать, но думаю, норвежцы провели идеальную подготовительную работу. У наших спортсменов были прекрасные лыжи, ситуация менялась, но в решающие моменты, в пограничных ситуациях норвежские лыжи были лучше. У россиян собралась хорошая команда, того же Большунова, кажется, удалось вывести на пик формы. Мне сложно судить, почему он не выступил лучше.
— В России многие говорили о прямолинейности наших лыжников, отсутствии спортивной хитрости. Согласны?
— Да. У норвежской сборной была четкая тактика. Например, перед финишным отрезком был важный спуск, и норвежцы никогда на него не выходили первыми. Или, например, в 50-километровом марафоне не совсем понятно, как Холунну дали уйти так далеко перед началом погони. Да, Большунов предпринял хорошую попытку, но с точки зрения тактики было странно наблюдать за некоторыми его действиями. Сложилось ощущение, что русские наивны. Но ведь тактика — часть спорта. Возможно, России стоило лучше подготовиться тактически.
— Большунов сам говорил, что в марафоне ему не помогали партнеры по сборной. Да и Устюгов в недавнем интервью прошелся по своим.
— Это может быть очень важным моментом.
В нашей сборной каждый ощущает себя частью команды, это воспитывается и сидит на подкорке, это в основе норвежского мышления. Например, если на 50 километрах вперед уходит один норвежец, остальные ему помогают.
Если они понимают, что их шанс на золото сегодня невелик, то они уступят и поддержат соотечественника.
— Сундбю признавался, что он своими интервью на чемпионате пытался надавить на Большунова. Норвежские спортсмены рассматривают коммуникацию со СМИ как элемент борьбы?
— Вполне возможно. Не знаю, насколько это системно, но общение с прессой — это часть игры.
— На ваш взгляд — что не так с Устюговым? Его эмоциональный выплеск и столкновение с Клебо могли подорвать уверенность?
— В спринте он был, как показалось, перезаряжен эмоциями, и в итоге это вылилось в странное поведение. Жюри приняло логичное решение, протому Устюгов совершил нарушение. Возможно, у него были проблемы с уверенностью на этом чемпионате. Затем произошло
— Как победить норвежцев? Были бы вы тренером россиян или шведов — что бы посоветовали?
— Систематические тренировки! Честно сказать, в норвежском успехе нет большого секрета. Тактическая выучка, культура ежедневной помощи друг другу, профессиональный менеджмент плюс нужны ресурсы, чтобы постоянно проводить исследования, улучшать экипировку, лыжи.
— Если мы скажем, что в Норвегии лыжи — это религия, это не будет преувеличением? Мы много говорим о тактике, но неужели не влияет тот факт, что у вас просто все катаются — на выходных, в школах, секциях?
— Это зависит от региона страны. Например, на Западе, во втором по величине городе, Бергене, снега не так много, и там не катаются. Для многих людей это важно, но не надо думать, что у нас все на лыжах ходят круглый день. Хотя интерес невероятный. Показывает телевидение, пишут газеты, и рейтинги запредельные. Возможно, это
— Вы наверняка слышали слова Елены Вяльбе о том, что «россияне — первые среди здоровых».
— Конечно (усмехается).
Знаете, если мы отложим в сторону все патриотические чувства и посмотрим на это с нейтральной стороны, то я не понимаю, почему спортсменам должно быть запрещено принимать вещества, которые не находятся в
допинг-листе.
Я не понимаю, почему Вяльбе рассуждает на эту тему.
— Подождите, а как же терапевтические исключения? Сведения о них не раскрываются, но они вроде бы как раз и служат для того, чтобы легализовать прием запрещенных веществ. Неважно, норвежцы их принимают или
— В моем понимании надо
— Поясните — сейчас в сборной Норвегии нет ни одного лыжника с терапевтическим исключением?
— Насколько я знаю — нет. А это полностью меняет суть дискуссии.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ