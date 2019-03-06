Сборная Казахстана завоевала вторую медаль на Универсиаде-2019

Спортсмен успешно представил Казахстан в спринте. Дуйсенов сумел показать высокие результаты на протяжении всех квалификационных раундов. В финал лыжник пробился, заняв второе место в ½ финала.

Читайте также Якимушкина дисквалифицировали в спринте на Универсиаде за нарушение правил при повороте

В финальном забеге Дуйсенов грамотно выступил тактически, разбавив группу из четырех россиян. На финишной прямой казахстанец попытался зацепиться за «серебро». Судьбу второго места решил фотофиниш, которое отошло россиянину Александру Терентьеву. Победу одержал другой представитель России Иван Якимушкин.

Обновление: Якимушкин получил дисквалификацию. Таким образом, Дуйсенов стал обладателем «серебра». Третье место отошло к россиянину Андрею Собакареву.