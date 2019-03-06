Сборная Казахстана завоевала вторую медаль на Универсиаде-2019
Казахстанский лыжник Асет Дуйсенов завоевал серебряную медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский лыжник Асет Дуйсенов завоевал серебряную медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмен успешно представил Казахстан в спринте. Дуйсенов сумел показать высокие результаты на протяжении всех квалификационных раундов. В финал лыжник пробился, заняв второе место в ½ финала.
В финальном забеге Дуйсенов грамотно выступил тактически, разбавив группу из четырех россиян. На финишной прямой казахстанец попытался зацепиться за «серебро». Судьбу второго места решил фотофиниш, которое отошло россиянину Александру Терентьеву. Победу одержал другой представитель России Иван Якимушкин.
Обновление: Якимушкин получил дисквалификацию. Таким образом, Дуйсенов стал обладателем «серебра». Третье место отошло к россиянину Андрею Собакареву.
Напомним, теперь в активе Казахстана две медали. Ранее «бронзу» в лыжной акробатике завоевала Жанбота Алдабергенова.