Якимушкина дисквалифицировали в спринте на Универсиаде за нарушение правил при повороте
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион Универсиады-2019 российский лыжник Иван Якимушкин был дисквалифицирован в спринтерской гонке
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион Универсиады-2019 российский лыжник Иван Якимушкин был дисквалифицирован в спринтерской гонке
Якимушкин, пришедший к финишу первым, был позднее дисквалифицирован.
«Иван нарушил правила при повороте, за что и был дисквалифицирован, — сказал Галеев. — Конфликт на финише? Нет, все нормально».
Первое место в спринте в итоге занял российский лыжник Александр Терентьев.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.