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15:05 (мск), источник: ТАСС

Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Тобиас Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.

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Спортсмен набрал 92 балла. Вторым стал француз Эллиот Горри (89,20). Третье место занял швейцарец Йона Шмидхальтер (85,20).

Россиянин Дмитрий Мулендеев занял пятое место (75,40), Дмитрий Макаров — шестое (73,80), Ярослав Кузнецов — 11-е (23,40).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3−1−3), третье место у сборной Швейцарии (2−2−2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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