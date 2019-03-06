Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

Немецкий фристайлист Мюллер завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фристайлист Тобиас Мюллер занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске.