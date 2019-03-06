Алексей Полторанин обратился к казахстанцам после допинг-скандала и ареста в Австрии

27 февраля полиция во время чемпионата мира арестовала пятерых лыжников — вместе с Полтораниным за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. По данным австрийских СМИ, все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.

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Сейчас Полторанин находится с семьей в Московской области. Он отрицает, что его задержали во время переливания крови.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживает. Это важно для меня и для моей семьи. Самочувствие не очень, но я это переживу», — сказал Полторанин.

После допингового скандала Полторанин и другие арестованные спортсмены по решению Международной федерации лыж (FIS) временно отстранены от участия в соревнованиях.