Алексей Полторанин обратился к казахстанцам после допинг-скандала и ареста в Австрии
Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин прокомментировал свое задержание в Австрии, сообщает КТК.
Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин прокомментировал свое задержание в Австрии, сообщает КТК.
27 февраля полиция во время чемпионата мира арестовала пятерых лыжников — вместе с Полтораниным за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. По данным австрийских СМИ, все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.
Сейчас Полторанин находится с семьей в Московской области. Он отрицает, что его задержали во время переливания крови.
«Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживает. Это важно для меня и для моей семьи. Самочувствие не очень, но я это переживу», — сказал Полторанин.
После допингового скандала Полторанин и другие арестованные спортсмены по решению Международной федерации лыж (FIS) временно отстранены от участия в соревнованиях.
Ранее единственный в истории Казахстана олимпийский чемпион в зимних видах Владимир Смирнов заявил, что лыжник опозорил страну, а чемпион мира-2017 из Канады Алекс Харв обвинил его в воровстве медали.