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23:12 (мск), источник: Vesti.kz

Алексей Полторанин обратился к казахстанцам после допинг-скандала и ареста в Австрии

Лыжник сборной Казахстана Алексей Полторанин прокомментировал свое задержание в Австрии, сообщает КТК.

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27 февраля полиция во время чемпионата мира арестовала пятерых лыжников — вместе с Полтораниным за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. По данным австрийских СМИ, все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.

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Сейчас Полторанин находится с семьей в Московской области. Он отрицает, что его задержали во время переливания крови.

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто меня поддерживает. Это важно для меня и для моей семьи. Самочувствие не очень, но я это переживу», — сказал Полторанин.

После допингового скандала Полторанин и другие арестованные спортсмены по решению Международной федерации лыж (FIS) временно отстранены от участия в соревнованиях.

Ранее единственный в истории Казахстана олимпийский чемпион в зимних видах Владимир Смирнов заявил, что лыжник опозорил страну, а чемпион мира-2017 из Канады Алекс Харв обвинил его в воровстве медали.

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