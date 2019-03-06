Российские лыжники погибли в ДТП по дороге на гонку

Авария случилась недалеко от столицы Литвы Вильнюса на трассе А6 Е262 Укмерге — Каунас, где на 59-м километре легковой автомобиль, в котором находились отечественные спортсмены, попал в лобовое столкновение с грузовиком. Старков и Юнисов погибли на месте аварии, а самый старший из компании — 52-летний Ерофеев — скончался уже в больнице.

Посольство России долго разыскивало родственников погибших, и в итоге Юнисов был похоронен 6 марта, а его товарищи будут преданы земле 8 марта.

Сообщается, что компания направлялась на лыжный марафон серии Euroloppet, в котором все трое собирались принять участие. Также по дороге друзья планировали посетить чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде в качестве болельщиков.

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Родившийся 20 сентября 1970 года и проживавший в Домодедово Ерофеев являлся довольно известным в Подмосковье лыжником, а также выступал в велогонках и в соревнованиях по бегу.

Что касается Старкова, то он в 2015 году соревновался в Деминском веломарафоне, а также зарегистрировался в Кубке велосипедных марафонов России. Ерофеев был участником многих лыжных и велосипедных марафонов и неоднократно становился призером всероссийских и международных соревнований в разных возрастных категориях.

На протяжении нескольких лет в Кубке Велосипедных марафонов России Ерофеев представлял объединенную команду КВМР (Клуб велосипедных марафонов России). Кроме того, Александр увлекался лыжным спортом, туризмом и путешествиями. Именно в Литве он 29 лет назад принял участие в своем первом веломарафоне в Шяуляе. Также Ерофеев долгие годы руководил Московским клубом велотуристов и, как сообщает сайт команды КВМР, вел очень активный образ жизни — «летом — на велосипеде, зимой — на лыжах».

В 2017 году Александр выполнил норматив мастера Союза марафонов «Лыжная Россия» (СМЛР).

В Кубке Велосипедных марафонов России Александр зарегистрирован с момента основания (2011 год) и преодолел 13 полноценных веломарафонов. Прошедший велосезон он пропустил из-за травм, полученных на одном из лыжных марафонов в Европе.

Ветеран спорта готовился вернуться в тур ближайшей осенью и вновь стартовать на соревнованиях. Партнеры и коллеги отмечают в первую очередь жизнерадостность Ерофеева, которую тот сохранял в любых ситуациях.

Напомним, недавно подошел к своему логическому завершению еще один трагический инцидент с участием спортсмена. Верховный суд Бурятии вынес вердикт в отношении обвиняемых в убийстве российского борца, двукратного чемпиона Европы среди юниоров Юрия Власко. Все трое фигурантов дела — Мункуев, Санжиев и Бадмаев (их имена не называются, только фамилии) — получили в общей сложности 45 лет лишения свободы. По данным пресс-службы Следственного комитета России, один из осужденных проведет 12 лет заключения в колонии строго режима.

Помимо тюремного срока суд обязал осужденных выплатить в общей сложности 2 млн рублей в качестве моральной компенсации матери погибшего спортсмена. Мункуев и Санжиев должны заплатить по 800 тысяч рублей, Бадмаев — 400 тысяч.

Всем троим предоставлена возможность обжаловать вердикт судьи в течение десяти дней, начиная с 4 марта включительно.