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10:46 (мск), источник: Р-Спорт

Российская горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

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По сумме двух попыток Ткаченко показала результат 1 минута 58,52 секунды. Серебро досталось австрийке Дениз Дингследер (отставание — 0,87 секунды). Бронза еще у одной россиянки Юлии Плешковой (+0,94).

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