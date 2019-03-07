Российская горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золотую медаль в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.
По сумме двух попыток Ткаченко показала результат 1 минута 58,52 секунды. Серебро досталось австрийке Дениз Дингследер (отставание — 0,87 секунды). Бронза еще у одной россиянки Юлии Плешковой (+0,94).