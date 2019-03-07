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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Спорт должен быть чистым». Норвежский комментатор высказался об аресте Полторанина из-за допинг-скандала

Арест лидера сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексея Полторанина по подозрению в употреблении допинга стал неожиданностью. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил комментатор норвежского спортивного телеканала TV2 Кристиан Петтер Пааше.

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Источник: Reuters

Напомним, 27 февраля полиция во время чемпионата мира арестовала пятерых лыжников — вместе с Полтораниным за решеткой оказались австрийцы Макс Хауке и Доминик Бальдауф, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. По данным австрийских СМИ, все они признались в употреблении кровяного допинга, после чего были выпущены на свободу.

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Позднее первый тренер Полторанина Алексей Наконечный объяснил, зачем его подопечный признался в употреблении допинга и извинился перед казахстанцами. Его и других арестованных спортсменов по решению Международной федерации лыж (FIS) временно отстраненили от участия в соревнованиях. Сам Полторанин в данный момент находится с семьей в Московской области. Он отрицает, что его задержали во время переливания крови.

«Очень жаль, что такой известный и сильный спортсмен оказался втянут в такой скандал. Полторанин один из лучших лыжников современности. Это была большая неожиданность, но спорт должен быть чистым. Есть определенные положения и правила. Они равны для всех. Именно поэтому, все должно быть справедливо. Если результаты теста показали наличие допинга, то меры нужно принимать соответствующие», — отметил Пааше.

Единственный в истории Казахстана олимпийский чемпион в зимних видах Владимир Смирнов заявил, что лыжник опозорил страну, а чемпион мира-2017 из Канады Алекс Харви обвинил его в воровстве медали.

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