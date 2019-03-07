Горланов и Вяткина победили в лыжном ориентировании на Универсиаде

Горланов и Вяткина победили в лыжном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Россияне Сергей Горланов и Марина Вяткина завоевали золото в смешанной спринтерской эстафете в лыжном ориентировании на Универсиаде в Красноярске.