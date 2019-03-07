Горланов и Вяткина победили в лыжном ориентировании на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Россияне Сергей Горланов и Марина Вяткина завоевали золото в смешанной спринтерской эстафете в лыжном ориентировании на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Россияне Сергей Горланов и Марина Вяткина завоевали золото в смешанной спринтерской эстафете в лыжном ориентировании на Универсиаде в Красноярске.
Горланов и Вяткина победили с результатом 47 минут 39 секунд. Серебро и бронза досталась норвежским командам Эвине Андерсен/Йорген Баклид (отставание — 1 минута 3 секунды) и Тилла Хеннум/Аудун Хеймдал (+1.05).
Россияне Александра Русакова и Владислав Киселев (+2.13) заняли восьмое место.