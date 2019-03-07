Хансдоттер объявила о завершении карьеры по окончании сезона

«Эра подошла к концу. Последние 15 лет я путешествовала по миру, занимаясь горнолыжным спортом, преодолевала трудности. Я никогда бы не подумала, что это возможно, что достигну больших вершин, встречу на моем пути удивительных людей. Я люблю горнолыжный спорт, он всегда будет огромной частью моей жизни, но пришло время попрощаться с Кубком мира и начать новую главу в жизни», — написала 33-летняя шведская горнолыжница на своей странице в Instagram.