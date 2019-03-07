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17:06 (мск), источник: Р-Спорт

Хансдоттер объявила о завершении карьеры по окончании сезона

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года в слаломе шведка Фрида Хансдоттер объявила о завершении карьеры по окончании сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

«Эра подошла к концу. Последние 15 лет я путешествовала по миру, занимаясь горнолыжным спортом, преодолевала трудности. Я никогда бы не подумала, что это возможно, что достигну больших вершин, встречу на моем пути удивительных людей. Я люблю горнолыжный спорт, он всегда будет огромной частью моей жизни, но пришло время попрощаться с Кубком мира и начать новую главу в жизни», — написала 33-летняя шведская горнолыжница на своей странице в Instagram.

«Гонки в Шпиндлерув-Млине (Чехия) и Сольдеу (Андорра) станут моими последними. Буду по вам скучать. Фрида», — добавила Хансдоттер.

Хансдоттер выиграла золото в слаломе на Играх в Пхенчхане, а в сезоне-2015/16 она стала обладательницей Малого хрустального глобуса в этой дисциплине.

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