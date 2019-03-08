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11:22 (мск), источник: Р-Спорт

Норвежские лыжники «избили» Большунова и Устюгова

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Петтер Нортуг, Шур Рете и Сондре Фоссли приняли участие в телешоу, где посоревновались в силе удара по боксерской груше.

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Участникам конкурса предлагалось повесить на боксерскую грушу фотографию условного противника, которому они должны были нанести удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, а Фоссли — Сергея Устюгова.

22 февраля Устюгов стал пятым в полуфинале спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде и не вышел в финал. Незадолго до финиша между ним и Клебо произошел контакт на трассе, Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона.

После финиша Устюгов подошел к Клебо, толкнул его, затем потрепал по щеке, спортсмены поговорили на повышенных тонах. Впоследствии сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонен, а результат Устюгова аннулирован.

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