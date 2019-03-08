Норвежские лыжники «избили» Большунова и Устюгова

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0LZODXDW-W4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Участникам конкурса предлагалось повесить на боксерскую грушу фотографию условного противника, которому они должны были нанести удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, а Фоссли — Сергея Устюгова.

22 февраля Устюгов стал пятым в полуфинале спринтерской гонки в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде и не вышел в финал. Незадолго до финиша между ним и Клебо произошел контакт на трассе, Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона.