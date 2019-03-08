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12:36 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецов завоевал золото в слалом-гиганте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Российский горнолыжник Иван Кузнецов занял первое место в гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Кузнецов по итогам двух попыток показал время 1 минуту 55,51 секунды. Второе место занял итальянец Альберто Бленгини (отставание 0,52 секунды), третье — швейцарец Ливио Симоне (+0,70).

Кузнецов принес в копилку национальной сборной 25-ю золотую медаль на Универсиаде.

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