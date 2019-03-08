Русско-норвежская битва в лыжах продолжается: отомстят ли наши на глазах у их короля?

Источник: AFP 2019

Уже на этих выходных возобновится Кубок мира по лыжным гонкам, в котором представители России до сих пор претендуют на победу в общем зачете и у мужчин, и у женщин. На данный момент в мужском общем зачете у Александра Большунова 1058 очков против 1134 у лидера, Йоханнеса Клебо. В женском второй, что уже фантастический успех, идет Наталья Непряева с 1139 очками. У обладательницы желтой майки Ингвильд Остберг 1237 баллов. Если не удалось взять золото на краткосрочном турнире в Зефельде, то почему бы не отомстить норвежцам по итогам сезона? Тем более что возможность эффектно ответить есть уже на этих выходных.

Битва в Норвегии будет жестче, чем на ЧМ

9−10 марта этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене. В два дня пройдут классические марафоны, проводящиеся здесь с конца XIX века. И по престижу, и по накалу они будут даже сильнее прошедших на чемпионате мира. На гонку заявился и Клебо, который явно опасается погони за собой в Кубке мира и потери желтой майки. Понятно, что на победу на 50 километрах он не претендует, но особенность гонки в бонусных отметках, в том числе на отсечках 2,2 и 10,5 км. Так что на этот раз, смеем надеяться, тактическая борьба между норвежцами и нашими ребятами будет настоящая. И те, и другие понимают, на кого надо работать. И смотреть, как россияне и скандинавы будут перекрывать друг другу дорогу, будет крайне интересно. Все норвежские герои чемпионата мира здесь — старт на глазах у короля пропустить нельзя. Плюс олимпийский чемпион на этой дистанции финн Иво Нисканен, швейцарец Дарио Колонья, канадец Алекс Харви. Из больших людей здесь не будет разве что Алексея Полторанина.

Сергей Устюгов на данный момент находится на 6-м месте в Кубке мира и может побороться за первую тройку — до третьей позиции всего 122 очка. Другое дело, нужно ли это самому Лосенку и, что не менее важно, готов ли он на это физически?

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Наталье Непряевой бороться с норвежками будет тяжелее — такой поддержки от команды у нее не будет, да и слишком велика дистанция до норвежек, как показал чемпионат мира. Особенно до Терезы Йохауг, которая из-за пропуска «Тур де Ски» идет в зачете лишь четвертой с 800 баллами, но, как показал чемпионат мира, справиться с ней, если она выходит на старт, почти невозможно.

Есть ли шанс на Кубок мира?

После «королевского» марафона 12 марта в Драммене пройдут классические спринты, и в календаре останутся только шведский Фалун (спринт и разделка 15 км свободным стилем) и финал сезона в Квебеке 22—24 марта (спринт свободным стилем, масс-старт 15 км классикой и гонка преследования 15 км «коньком»). Такое обилие спринтов, конечно, оставляет фаворитом Клебо, но зацепиться за норвежца Большунов может. Для этого надо выстрелить уже на классическом марафоне — практически идеальной дистанции для Большунова.

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При этом 22-летний россиянин — главный претендент на победу в дистанционном зачете Кубка мира, в котором с сезона-2013/14 безраздельно властвуют Мартин Сундбю и Колонья. Последним нашим победителем дистанционного зачета был Александр Легков уже шесть лет назад. У Большунова 514 очков против 394 у Шюра Рете и только чудо может лишить нашего лыжника Малого хрустального глобуса. У Непряевой на дистанции шансы также вроде бы остаются, но уж больно сложно будет конкурировать с Йохауг, которая даже не идет первой в зачете, уступая 7 очков Остберг.

В любом случае, нынешний сезон в Кубке мира — один из самых успешных для россиян в XXI веке. Будь наши чуть тактически хитроумнее — и «Тур де Ски» был бы российским, и какая-нибудь гонка на чемпионате мира. За нами должок, и пора его норвежцам отдавать.

Кубок мира. Расписание этапа в Холменколлене

9 марта

12.00. Мужчины. 50 км (К)