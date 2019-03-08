Русско-норвежская битва в лыжах продолжается: отомстят ли наши на глазах у их короля?
После проигранного чемпионата мира по лыжным гонкам в Австрии россияне имеют возможность щелкнуть по носу норвежцев в их лыжной Мекке — Холменколлене.
После проигранного чемпионата мира по лыжным гонкам в Австрии россияне имеют возможность щелкнуть по носу норвежцев в их лыжной Мекке — Холменколлене.
Уже на этих выходных возобновится Кубок мира по лыжным гонкам, в котором представители России до сих пор претендуют на победу в общем зачете и у мужчин, и у женщин. На данный момент в мужском общем зачете у Александра Большунова 1058 очков против 1134 у лидера, Йоханнеса Клебо. В женском второй, что уже фантастический успех, идет Наталья Непряева с 1139 очками. У обладательницы желтой майки Ингвильд Остберг 1237 баллов. Если не удалось взять золото на краткосрочном турнире в Зефельде, то почему бы не отомстить норвежцам по итогам сезона? Тем более что возможность эффектно ответить есть уже на этих выходных.
9−10 марта этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене. В два дня пройдут классические марафоны, проводящиеся здесь с конца XIX века. И по престижу, и по накалу они будут даже сильнее прошедших на чемпионате мира. На гонку заявился и Клебо, который явно опасается погони за собой в Кубке мира и потери желтой майки. Понятно, что на победу на 50 километрах он не претендует, но особенность гонки в бонусных отметках, в том числе на отсечках 2,2 и 10,5 км. Так что на этот раз, смеем надеяться, тактическая борьба между норвежцами и нашими ребятами будет настоящая. И те, и другие понимают, на кого надо работать. И смотреть, как россияне и скандинавы будут перекрывать друг другу дорогу, будет крайне интересно. Все норвежские герои чемпионата мира здесь — старт на глазах у короля пропустить нельзя. Плюс олимпийский чемпион на этой дистанции финн Иво Нисканен, швейцарец Дарио Колонья, канадец Алекс Харви. Из больших людей здесь не будет разве что Алексея Полторанина.
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Наталье Непряевой бороться с норвежками будет тяжелее — такой поддержки от команды у нее не будет, да и слишком велика дистанция до норвежек, как показал чемпионат мира. Особенно до Терезы Йохауг, которая
После «королевского» марафона 12 марта в Драммене пройдут классические спринты, и в календаре останутся только шведский Фалун (спринт и разделка 15 км свободным стилем) и финал сезона в Квебеке
При этом 22-летний россиянин — главный претендент на победу в дистанционном зачете Кубка мира, в котором с сезона-2013/14 безраздельно властвуют Мартин Сундбю и Колонья. Последним нашим победителем дистанционного зачета был Александр Легков уже шесть лет назад. У Большунова 514 очков против 394 у Шюра Рете и только чудо может лишить нашего лыжника Малого хрустального глобуса. У Непряевой на дистанции шансы также вроде бы остаются, но уж больно сложно будет конкурировать с Йохауг, которая даже не идет первой в зачете, уступая 7 очков Остберг.
В любом случае, нынешний сезон в Кубке мира — один из самых успешных для россиян в XXI веке. Будь наши чуть тактически хитроумнее — и «Тур де Ски» был бы российским, и
9 марта
12.00. Мужчины. 50 км (К)
10 марта
13.45. Женщины. 30 км (К).