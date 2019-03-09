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10:03 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Женская команда России по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой победила в эстафете 3×5 км на Универсиаде-2019. Соревнования проходят в Красноярске.

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Российская сборная преодолела дистанцию за 43 минуты и 1,3 секунды. Серебро завоевала команда Японии (отставание 1 минута 32,4 секунды), бронзовые награды достались итальянским лыжницам (+1.55,1).

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Ранее Кирпиченко завоевала две бронзы на Универсиаде — в гонке преследования и индивидуальной гонке. Смирновой в этих дисциплинах досталось два серебра, а Жамбалова в них же дважды стала победительницей.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 79 медалей — 28 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4). На третьей строчке располагается сборная Швейцарии (2−2−3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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