Российские лыжники завоевали золото в эстафете на Универсиаде

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 22,2 секунды. Вторыми финишировали представители Казахстана (отставание — 1 минута 26,6 секунды), бронза досталась сборной Финляндии (+1.46,9).

Читайте также Якимушкина дисквалифицировали в спринте на Универсиаде за нарушение правил при повороте

Ранее на Универсиаде Якимушкин стал победителем индивидуальной гонки и гонки преследования, а Тимашов и Кириллов завоевали серебро и бронзу в этих гонках соответственно.

Сборная России повторила собственный рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одной зимней Универсиаде. Золото лыжников стало 29-м для национальной команды на соревнованиях в Красноярске. Столько же российские спортсмены завоевали на зимних Студенческих играх 2017 года.

В медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 82 медали — 29 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4). На третьей строчке располагается сборная Австрии (3−1−0).