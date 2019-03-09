Казахстанские лыжники завоевали «серебро» в эстафетной гонке на Универсиаде-2019
Казахстанские лыжники заняли второе место в эстафетной гонке на Универсиаде-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские лыжники заняли второе место в эстафетной гонке на Универсиаде-2019, передает корреспондент Vesti.kz.
Дистанцию они прошли со временем 1:16:48.8 — с отставанием +1:26,6.
«Золото» завоевала Россия (1:15:22.2), а «бронза» досталась Финляндии (1:17:09.1).
Отметим, что лыжники пробежали 4 этапа по 7,5 км. Первые два этапа преодолевались классическим стилем, два оставшихся — свободным.