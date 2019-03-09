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14:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские лыжники завоевали «серебро» в эстафетной гонке на Универсиаде-2019

Казахстанские лыжники заняли второе место в эстафетной гонке на Универсиаде-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Дистанцию они прошли со временем 1:16:48.8 — с отставанием +1:26,6.

«Золото» завоевала Россия (1:15:22.2), а «бронза» досталась Финляндии (1:17:09.1).

Отметим, что лыжники пробежали 4 этапа по 7,5 км. Первые два этапа преодолевались классическим стилем, два оставшихся — свободным.

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