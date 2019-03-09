Лыжник Вылегжанин финишировал вторым в последней гонке в карьере
ТАСС, 9 марта. Российский лыжник Максим Вылегжанин занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.
ТАСС, 9 марта. Российский лыжник Максим Вылегжанин занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Осло.
Эта гонка стала последней в карьере 36-летнего россиянина. Ранее Вылегжанин сообщил, что последнюю в карьере гонку проведет на этапе Кубка мира в Осло.
Вылегжанин начал карьеру в 1999 году, первую гонку на международном уровне он провел в 2005-м.
В 2007 году россиянин победил на Универсиаде в