Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Сборная России успешно выступила в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Сборная России успешно выступила в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Золото в
Для Вылегжанина гонка стала последней в карьере. 22-летний Большунов завоевал четвертое золото в рамках Кубка мира-2018/2019.
Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо возглавляет общий зачет турнира. Большунов идет на втором месте. Норвежский этап Кубка мира продлится до 12 марта. Далее спортсмены отправятся в Швецию, где 16 марта стартует очередной этап КМ.