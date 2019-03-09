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7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Сборная России успешно выступила в гонке на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Золото в масс-старте завоевал Александр Большунов. Он финишировал за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. С отставанием на одну секунду к финишу пришел его соотечественник Максим Вылегжанин. Третье место занял Андрей Ларьков.

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Для Вылегжанина гонка стала последней в карьере. 22-летний Большунов завоевал четвертое золото в рамках Кубка мира-2018/2019.

Норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо возглавляет общий зачет турнира. Большунов идет на втором месте. Норвежский этап Кубка мира продлится до 12 марта. Далее спортсмены отправятся в Швецию, где 16 марта стартует очередной этап КМ.

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