Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

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Золото в масс-старте завоевал Александр Большунов. Он финишировал за 2 часа 23 минуты 49,8 секунды. С отставанием на одну секунду к финишу пришел его соотечественник Максим Вылегжанин. Третье место занял Андрей Ларьков.

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Для Вылегжанина гонка стала последней в карьере. 22-летний Большунов завоевал четвертое золото в рамках Кубка мира-2018/2019.