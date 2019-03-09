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7Первое золото ЧМ в карьере Кузьминой
16:11 (мск), источник: ТАСС

Вяльбе считает, что Вылегжанин сам пропустил Большунова к победе в марафоне на этапе КМ

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Максим Вылегжанин в последней гонке в карьере сам пропустил Александра Большунова к победе, поскольку тот ведет борьбу за первое место в общем зачете Кубка мира. Такое мнение она высказала ТАСС.

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На этапе Кубка мира в норвежском Осло российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 50 км свободным стилем: Большунов пришел первым, второе место занял Вылегжанин (отставание — 1 секунда), третье — Андрей Ларьков (+1,6).

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Для 36-летнего Вылегжанина эта гонка стала последней в карьере.

«Я, безусловно, рада за Максима, знала, что он настраивается на последнюю гонку очень серьезно и сможет показать результат, — сказала Вяльбе. — Не стоит говорить, что Большунову стоило пропустить Вылегжанина, так как Саша борется за первое место в общем зачета Кубка мира, и эти 20 очков могли бы ему дорогого стоить. В принципе сегодня вся команда усердно работала, на Большунова в том числе. Думаю, что Максим не обиделся, так как у меня было ощущение, что он сам его пропустил: все-таки у наших мужчин со времен Завьялова не было побед в общем зачете Кубка мира».

В общем зачете Кубка мира Большунов занимает первую позицию, набрав 1230 очков. Вторым идет норвежец Йоханнес Клебо (1181), на третьем — его соотечественник Шур Рёте (804). До завершения сезона осталось провести три этапа.

Двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Завьялов дважды становился победителем общего зачета Кубка мира (сезон-1980/81 и 1982/83).

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