Вяльбе считает, что Вылегжанин сам пропустил Большунова к победе в марафоне на этапе КМ

«Я, безусловно, рада за Максима, знала, что он настраивается на последнюю гонку очень серьезно и сможет показать результат, — сказала Вяльбе. — Не стоит говорить, что Большунову стоило пропустить Вылегжанина, так как Саша борется за первое место в общем зачета Кубка мира, и эти 20 очков могли бы ему дорогого стоить. В принципе сегодня вся команда усердно работала, на Большунова в том числе. Думаю, что Максим не обиделся, так как у меня было ощущение, что он сам его пропустил: все-таки у наших мужчин со времен Завьялова не было побед в общем зачете Кубка мира».