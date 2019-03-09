Японская фристайлистка завоевала золото в могуле на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Японская фристайлистка Кисара Сумиеси победила в могуле на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Японская фристайлистка Кисара Сумиеси победила в могуле на Универсиаде в Красноярске.
В финале японка стала первой с результатом 65,86 балла. Второе и третье место заняли немки Леа Буар (65,65) и Софи Визе (60,43).
Россиянки Светлана Иванова (55,48) и Елизавета Безгодова (54,99) стали пятой и шестой соответственно.