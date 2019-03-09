«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова

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Мужской марафон классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Холменколлене стал поистине королевским для России. Все три медали пошли в копилку нашей сборной.

Золото взял Александр Большунов, серебро досталось Максиму Вылегжанину, а бронзу у себя на груди увидел Андрей Ларьков. В шаге от медалей остановился Илья Семиков, финишировавший четвертым.

Сразу после гонки победитель прокомментировал свою победу в масс-старте. Большунов заявил, что доволен не только собой, но и своими соотечественниками.

«Очень рад, что победил в таком стиле и в таких сложных условиях. Здорово, что весь пьедестал заняли россияне, все отлично справились», — цитирует 22-летнего спортсмена VG.

Стоит отметить, что благодаря триумфу в Хольменколлене Большунов стал самым молодым в истории победителем этой гонки.

Прежний рекорд принадлежал Пьетро Пиллеру Коттреру из Италии, который пришел первым к финишу на марафоне в 1997 году.

Тогда он был старше россиянина всего на несколько дней.

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Помимо прочего, Александр стал третьим лыжником из России, кто брал золото этого марафона. В 1993-м и 1998-м такой вершин достигал Алексей Прокуроров, а в 2013 году на дистанции побеждал Александр Легков.

Не остался в стороне от успеха своего подопечного и тренер сборной России Юрий Бородавко. Он отметил, что Большунов, лидирующий в общем зачете Кубка мира, примет участие во всех оставшихся этапах сезона.

«Он опережает Клебо в общем зачете. Есть еще коньковая гонка в Фалуне, мини-тур в Канаде. Тяжело будет удержаться, но Саша будет стараться, борьба будет очень серьезной. Да, он побежит все оставшиеся этапы», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

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Также специалист дал оценку всей гонке и тому, что первые четыре места достались отечественным атлетам.

«Четыре наших спортсмена впереди, это большая радость, а то, что Большунов победил — для меня радость вдвойне, плюс призовые места Максима Вылегжанина, Андрея Ларькова. Это просто выдающийся результат. Нельзя сказать, что гонка была валидольная: снег свежий, помешать он не мог, да и смазчики очень хорошо сработали. В концовке каждый был уже сам за себя, и Максим не хотел отдавать победу, чтобы завершить карьеру на самой мажорной ноте, но и для Александра первое место очень важно», — заявил Бородавко.

Не остался незамеченным и Максим Вылегжанин, который, завоевав серебро, на мажорной ноте завершил профессиональную карьеру.

Желание россиянина уйти из спорта не стало неожиданностью для спортивного мира: о своем решении спортсмен сообщил еще в конце февраля, сложив с себя груз ответственности перед последним и столь важным стартом.

«Ближайшие планы — завершить Кубок мира и этап в Норвегии. А после этого вообще завершить карьеру», — сказал тогда спортсмен журналистам.

Своей позиции относительно продолжения спортивной жизни даже после серебра в Норвегии Максим не изменил.

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась эмоциями от окончания карьеры призера Олимпийских игр, назвав Вылегжанина «одним из величайших лыжников».

«Максим всегда был очень трудолюбивым, целеустремленным и мне жаль, что уходит эпоха, где выступал он и Саша Легков. Однако в спорте иначе не бывает. Вообще это очень знаковый момент — гонка на 50 километров в Хольменколлене, где ему удалось подняться на пьедестал. Желаю Максиму удачи и в новой жизни. Для меня он останется одним из величайших лыжников», — сказала Вяльбе.

С отличным результатом спортсмена также поздравил и член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Сегодня Максим поставил жирную точку и доказал, что он является сильнейшим классистом в мире. Это здорово! Я думаю, Макс заканчивает с большим спортом с хорошим настроением. Надо только порадоваться за Вылегжанина, главное, что он в призах сегодня», — заявил Крянин.

Напомним, что в календаре Кубка мира осталось всего три этапа: они пройдут в норвежском Драммене, шведском Фалуне и канадском Квебеке.