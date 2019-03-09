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17:38 (мск), источник: ТАСС

Горнолыжница Шиффрин обновила рекорд по количеству побед в сезоне на этапах Кубка мира

ТАСС, 9 марта. Двукратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира американка Микаэла Шиффрин заняла первое место в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в чешском городе Шпиндлерув-Млин и установила новый рекорд по количеству побед за сезон.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам двух заездов спортсменка показала результат 1 минута 38,98 секунды. Второе место заняла представительница Швейцарии Венди Холденер (отставание — 0,85 секунды), третьей стала словацкая спортсменка Петра Вльгова (+2,03).

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Победа в Шпиндлерув-Млине стала для 23-летней Шиффрин 15-й в сезоне на этапах Кубка мира. Предыдущий рекорд принадлежал швейцарке Френи Шнайдер, одержавшей 14 побед в сезоне-1988/89.

Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Помимо этого, американка пять раз одерживала победу на мировых первенствах. Шиффрин лидирует в общем зачете Кубка мира текущего сезона, набрав 1954 очка. Также спортсменка является лидером сезона в слаломе, набрав 1060 очков.

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