Горнолыжница Шиффрин обновила рекорд по количеству побед в сезоне на этапах Кубка мира

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Победа в Шпиндлерув-Млине стала для 23-летней Шиффрин 15-й в сезоне на этапах Кубка мира. Предыдущий рекорд принадлежал швейцарке Френи Шнайдер, одержавшей 14 побед в сезоне-1988/89.

Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Помимо этого, американка пять раз одерживала победу на мировых первенствах. Шиффрин лидирует в общем зачете Кубка мира текущего сезона, набрав 1954 очка. Также спортсменка является лидером сезона в слаломе, набрав 1060 очков.